Carabinieri - Anche i mezzi dellArma allo Street Show Quattroruote

L'autovelox non perdona nessuno - pizzicati - e multati - trenta volte anche i Carabinieri : ANCONA - Si conferma impietoso L'autovelox sulla statale Adriatica, in direzione nord, voluto nel 2015 dall'amministrazione comunale di Loreto. Sono almeno una trentina le multe inviate anche alla ...

Banda dell'uovo - i Carabinieri : 'Altri due casi con vittime bianche' : Daisy Osakue, primatista nel lancio del disco, è soltanto una tra le vittime della "Banda dell'uovo". La giovane è stata aggredita nella notte mentre tornava a casa a Moncalieri (provincia di Torino) dove abita. I carabinieri hanno descritto che la 22enne di origini nigeriane è stata avvicinata da un'auto, una Fiat Doblò già segnalata nei giorni scorsi, dalla quale qualcuno si sarebbe sporto per tirarle al viso un uovo. Gli investigatori però ...

'Sgozzo i miei figli'. Raptus di follia di un quarantenne che aggredisce anche i Carabinieri : GIULIANOVA Mattinata di panico a Giulianova dove, questa mattina, un quarantenne di origini senegalesi è andato in escandescenze alla vista dei carabinieri. I militari erano stati allertati dalla ...

POMIGLIANO - Carabinieri TRAVOLTI E UCCISI DOPO INCIDENTE/ Ultime notizie - morto anche il terzo militare : POMIGLIANO, carabiniere e guardia giurata TRAVOLTI e UCCISI DOPO INCIDENTE. Ultime notizie, un terzo coinvolto, un vicebrigadiere, rischia la vita, ricoverato in gravi condizioni a Napoli(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 12:22:00 GMT)

Stefano Cucchi - tracce scritte dell’arresto cancellate dal registro con il bianchetto. Carabinieri in Aula : ‘Pratica non regolare’ : Il nome di Stefano Cucchi cancellato con il bianchetto. Per questo mancano le tracce scritte del passaggio del geometra romano dalla compagnia Casilina per gli accertamenti fotosegnaletici e dattiloscopici durante l’arresto. “Una pratica non regolare“, hanno ribadito alcuni Carabinieri in servizio il 15 ottobre 2009, data dell’arresto di Cucchi, ascoltati alla Prima Corte d’Assise di Roma nell’udienza del processo iniziato il 13 ...

