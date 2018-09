Capcom Beat-Em-Up Bundle è in arrivo per PS4 | Xbox One | Switch e PC

eurogamer

(Di venerdì 14 settembre 2018) Se siete amanti dei titoli picchiaduro classici, abbiamo grandi notizie per voi!Come riporta Comicbook, all'interno del Nintendo Direct, è stato annunciato-Em-Up. Di cosa si tratta? Si tratta di una raccolta di alcuni storici picchiaduro che arriverà, oltre che su Nintendo, anche su PS4,One e PC.Come potete vedere nel tweet qui in basso, il prossimo 18 settembre saranno disponibili giochi come Final Fight, Captain Commando e Knights of the Round, con tanto di modalità multigiocatore in locale o online per un massimo di quattro giocatori. Ci saranno anche dei titoli che non erano mai stati pubblicati prima su console da casa, come Armored Warriors e Battle Circuit.Read more…