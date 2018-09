Canelo-Golvkin | Mondiale pesi medi | orario d’inizio e su che canale vederlo in tv

oasport

(Di venerdì 14 settembre 2018)Alvarez-Golovkin è uno dei match più attesi dell’anno nel circuito della grande boxe internazionale, ildeiper quanto riguardare le sigle WBC, WBA, IBO si preannuncia estremamente appassionante. L’incontro di cartello si disputerà alla T-Mobile Arena di Las Vegas e sarà la rivincita della sfida dello scorso anno terminata in parità: da una parte il kazako che difende i tre titoli iridati, dall’altra il messicano che proverà a rubargliele. L’equilibrio regna sovrano e il risultato è molto aperto almeno sulla carta anche se Golovkin sembra averne un po’ di più. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’divs Golovkin,dei. L’incontro sarà trasmesso sulla piattaforma HBO in pay per view. Gli orari sono italiani. DOMENICA 16 SETTEMBRE: 02.00Alvarez vs Gennady Golovkin ALVAREZ VS ...