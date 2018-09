abruzzo24ore.tv

: Calendario venatorio Abruzzo. Il TAR accoglie parzialmente la sospensiva richiesta dal WWF. Tregua settembrina per… - redazionehgnews : Calendario venatorio Abruzzo. Il TAR accoglie parzialmente la sospensiva richiesta dal WWF. Tregua settembrina per… - newstown_aq : Abruzzo, calendario venatorio: dal Tar stop alla caccia alla lepre. Esulta il Wwf -

(Di venerdì 14 settembre 2018) L'Aquila - Niente caccia alla lepre a settembre. L’Associazione ambientalista soddisfatta per i risultati ottenuti. Grazie anche alle modifiche già ratificate dalla Regione i danni saranno giustamente limitati “Abbiamo salvato dal massacro quasi centomila lepri!”: è questo il commento a caldo del coordinatore regionale delle Guardie WWF, Claudio Allegrino, alla ordinanza emessa poche ore fa dal TAR in merito alregionale. Il WWF aveva chiesto con il suo ricorso laper impedire la caccia a settembre alle specie fagiano, quaglia e lepre. I giudici hanno sospeso la caccia alla lepre per il mese di settembre mentre per quaglia e fagiano hanno ritenuto di non esserci più esigenze cautelari: ilnella sua seconda versione si era infatti giàadeguato prevedendo il posticipo al 1 ottobre per queste ultime ...