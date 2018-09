Calciomercato Napoli | super offerte alla Fiorentina | possono rientrare anche contropartite ...

Calciomercato Napoli - deciso il primo innesto per gennaio : 1/9 LaPresse/PA ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis blinda Koulibaly : maxi-ingaggio e clausola rescissoria da capogiro : Koluibaly si lega sempre di più al Napoli. Aurelio De Laurentiis, dopo le polemiche con i tifosi partenopei per un mercato estivo non propriamente esaltante, ha deciso di blindare uno dei suoi calciatori più importanti. Koulibaly nelle stagioni trascorse a Napoli è sempre stato un elemento fondamentale della rosa a disposizione di Maurizio Sarri e lo sarà certamente nel sistema difensivo che Ancelotti sta cercando di inculcare ai suoi ragazzi. ...

Calciomercato Napoli - rinnovo Koulibaly ufficiale : cifre : 'Koulibaly è il più forte difensore al mondo e ha rinnovato il contratto per i prossimo cinque anni - disse il presidente del Napoli ad inizio agosto -. Per lui ho rifiutato 90 milioni, tre squadre ...

Calciomercato Napoli - è ufficiale : Koulibaly rinnova fino al 2023 : Dopo le voci, l'ufficialità: Kalidou Koulibaly sarà un giocatore del Napoli fino al 2023. Il difensore senegalese ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club azzurro, come si vociferava ...

Calciomercato Sampdoria - Tonelli : «Dopo il Napoli ho voglia di riscatto» : GENOVA - "Arrivo qua a Genova dopo due anni non felicissimi a Napoli . Ho attraversato un periodo non facile per le mie condizioni fisiche e ho trovato poco spazio. Ho tanta voglia di riscatto, di ...

Il Napoli vince ma non convince - la Lazio fa anche peggio : il big match fra le deluse del Calciomercato è un flop : Esordio con vittoria per Ancelotti alla guida di un Napoli che risente ancora del ‘Sarrismo’: la Lazio passa in vantaggio ma poi si scioglie e perde in rimonta. Il primo big match della Serie A è un flop Dopo l’esordio col brivido della Juventus, vittoriosa contro il Chievo grazie al gol di Bernardeschi nel finale, tocca al Napoli rispondere al primo allungo stagionale dei bianconeri. Risposta che arriva, ma senza convincere. Se il ...

Pagellone Calciomercato Serie A 2018-2019 : i voti a tutte le squadre. Juventus stellare - Inter in scia - Roma rinnovata - Napoli fermo : Si è concluso il calciomercato estivo 2018 e non sono mancati i grandi colpi che hanno arricchito la nostra Serie A. Di seguito il quadro completo di acquisti e cessioni delle venti squadre e il Pagellone per le operazioni effettuate. ATALANTA: Mercato giudicato insufficiente da coach Gasperini che si è lamentato dei pochi rinforzi avuti dalla società, impoveritasi invece di uomini importanti come i difensori Caldara e Spinazzola ma anche ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale : preso Tonelli dal Napoli : GENOVA - Colpo in entrata della Sampdoria , che aggiunge un prezioso tassello alla sua retroguardia proprio l'ultimo giorno di mercato: Lorenzo Tonelli abbraccia la causa blucerchiata, lasciando il ...

Calciomercato - il pagellone di CalcioWeb : Roma e Juventus da 9 - 5 e Napoli da non sottovalutare - bene Milan ed Inter - il Torino è una grande sorpresa : Si è concluso il Calciomercato, la finestra estiva ha regalato grosse emozioni e colpi di scena, adesso ‘parola’ al campo con l’ormai immediato esordio. Una squadra che si è mossa assolutamente bene è la Juventus di Massimiliano Allegri che ha chiuso il colpo Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo, dubbi invece sull’operazione con il Milan e con la doppia cessione di Higuain e Caldara. Super il mercato ...

Serie A - il pagellone del Calciomercato : Juve al top - tornano grandi le milanesi - deludono Napoli e Bologna : Si è chiuso il calciomercato estivo, con le ultime concitate ore della sessione che hanno visto Torino e Sampdoria mettere a segno colpi importanti per l’annata che inizierà domani Il calciomercato estivo è chiuso. Il gong per la nostra Serie A è arrivato quest’oggi alle 20, una settimana dopo della Premier League ed un po’ prima della Liga che prolungherà sino a fine agosto la sessione. Le squadre del nostro campionato ...

Calciomercato Sampdoria – Chiusa la trattativa col Napoli : è fatta per Tonelli : Tonelli alla Sampdoria: è fatta! Chiusa la trattativa col Napoli: i dettagli Dopo l’ingaggio di Simone Zaza, la Sampdoria non si è fermata in questa ultima giornata di Calciomercato: la squadra genovese ha infatti spinto per portare in Liguria, dal Napoli, Tonelli, riuscendoci con successo. Lorenzo Tonelli sarà infatti un giocatore della Sampdoria: “in prestito a 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 7.5 milioni di ...

Calciomercato Napoli - visite mediche per Ospina : Napoli - Il tormentone legato alla porta del Napoli dopo l'infortunio di Meret sembra essere arrivato a conclusione. visite mediche stamane a Villa Stuart per David Ospina , 29enne portiere colombiano ...

Calciomercato Napoli - chi è David Ospina : il nuovo portiere di Ancelotti : Ora si metterà a disposizione di Ancelotti nel battesimo italiano dopo un'altra Coppa del Mondo a buoni livelli.