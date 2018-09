Calcio | Lega Pro ' calendari trasparenti'

ECA - da Spalato novità su Calciomercato - FIGC e Lega [DETTAGLI] : L’ECA (European Club Association), cioè l’organismo che comprende le più importanti società europee, si è riunito a Spalato, in Croazia. Tra i temi di discussioni principali quello del delle competizioni europee, ma anche quello relativo al calciomercato. Se per quanto riguarda le competizioni europee sembra che si vada incontro alla costituzione di una terza coppa continentale, pare che la riunione dell’ECA abbia portato ...

L'assurda crociata della Lega Calcio contro le fasce da capitano : La questione è nata su Instagram. L'attaccante dell'Atalanta, Alejandro "Papu" Gomez, lo scorso 17 agosto aveva pubblicato un post nel quale si lamentava dell'ennesima imposizione ai giocatori e in particolare ai capitani delle squadre di Serie A: indossare, in nome di chissà quale principio, una fascia standardizzata. "Sono dispiaciuto perché ho ricevuto il comunicato della Lega Serie A dove spiegano che da quest"anno nessun giocatore potrà più ...

Uln Consalvo (Calcio - Under 17 prov.) - Del Monaco : «Ho un legame forte con questo club» : Roma – Sarà alla guida della squadra maggiore dell’agonistica dell’Uln Consalvo nella stagione 2018-19. Sergio Del Monaco è un tecnico giovane, ma con un importante bagaglio d’esperienza già alle spalle: dopo una lunga e positiva parentesi al Casilina è tornato nel corso della passata annata agonistica in un club che per lui è speciale. «Abito a due passi dal campo e al Consalvo ho fatto quasi tutta la trafila del settore giovanile da giocatore, ...

Calciomercato Milan - Pellegatti svela l’attaccante che sarebbe arrivato con Mirabelli : Dal suo canale Youtube nuovo di zecca, il giornalista Carlo Pellegatti ha voluto rivelare il nome dell’attaccante che sarebbe potuto arrivare al Milan, se Massimiliano Mirabelli fosse rimasto in società. Il telecronista ha fatto un nome a sorpresa, ben diverso da quelli usciti sulla carta stampata negli scorsi mesi. Mirabelli aveva individuato l’attaccante per il Milan Secondo quanto riportato da Pellegatti, Massimiliano ...

Virtus Divino Amore (Calcio) - l’amministratore delegato Massimi : “Proveremo a ripartire al più presto” : Roma – Sarà un anno molto complicato per la Virtus Divino Amore. La società capitolina ha provato a trovare un punto di incontro con il nuovo gestore del centro sportivo “Millevoi” (vale a dire il Csi), ma i colloqui non hanno avuto esito positivo. «Le condizioni proposte erano totalmente fuori mercato – dice l’amministratore delegato Gianluca Massimi – Per questo motivo nella stagione che sta per cominciare la Virtus Divino Amore non farà ...

Calciomercato Torino - Besiktas- Ljajic : nodo formula. Niang tra Rennes e Leganes : Calciomercato ancora protagonista in casa Torino : operazioni in entrata chiuse il 17 agosto, ultimo giorno utile per fare acquisti per le squadre italiane, trattative in corso invece per quel che ...

Calcio in streaming - Ecco i siti - legali - dove vedere le partite : Calcio streaming siti legali > SEGUI QUI LA NOSTRA CRONACA LIVE DI CHIEVO VERONA-JUVENTUS Come e dove vedere le partite di Calcio in streaming in modo legale Entriamo nel dettaglio e vediamo quali ...

Calcio in streaming - Ecco i siti - legali - dove vedere le partite : Calcio streaming siti legali > SEGUI QUI LA NOSTRA CRONACA LIVE DI CHIEVO VERONA-JUVENTUS Come e dove vedere le partite di Calcio in streaming in modo legale Entriamo nel dettaglio e vediamo quali ...

Calcio in streaming - Ecco i siti - legali - dove vedere le partite : Calcio streaming siti legali > SEGUI QUI LA NOSTRA CRONACA LIVE DI CHIEVO VERONA-JUVENTUS Come e dove vedere le partite di Calcio in streaming in modo legale Entriamo nel dettaglio e vediamo quali ...

Salvini contro la Lega (Calcio) : “crollo ponte? Si fermi la Serie A”/ Fabbricini - Figc : solo con stop generale : Crollo ponte Genova, Salvini contro la Lega (calcio): "si fermi tutta la Serie A". Replica del commissario Figc Fabbricini, "fermi solo con stop generale di tutti gli eventi"(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 19:58:00 GMT)

Crotone Calcio - Campagna abbonamenti 2018/2019 “Quello CheCiLega” Prezzi bassi per garantire un maggiore afflusso di tifosi : La questione stadio Ezio Scida la cui vicenda è ben nota per quanto riguarda le strutture amovibili (la Sopraintendenza ha

Calcio - Serie A 2018-2019 : la Lega rinvia a data da destinarsi Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa : Sono tante le vite spezzate in quel maledetto 14 agosto e tra le macerie del ponte Morandi a Genova ancora si continua scavare con la speranza di trovare qualche sopravvissuto. Il computo dei morti accertati è di 39 mentre i feriti sono 16 di cui 9 gravi. Un dato che, purtroppo, potrebbe aggiornarsi ora dopo ora. In questo clima surreale le due squadre di Calcio della città ligure Sampdoria e Genoa non avevano intenzione di scendere in campo in ...

Calcio : Serie A 2018-2019 : la Lega rinvia a data da destinarsi Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa : Sono tante le vite spezzate in quel maledetto 14 agosto e tra le macerie del ponte Morandi a Genova ancora si continua scavare con la speranza di trovare qualche sopravvissuto. Il computo dei morti accertati è di 39 mentre i feriti sono 16 di cui 9 gravi. Un dato che, purtroppo, potrebbe aggiornarsi ora dopo ora. In questo clima surreale le due squadre di Calcio della città ligure Sampdoria e Genoa non avevano intenzione di scendere in campo in ...

Crollo ponte : Lega Calcio - rinviate gare Samp e Genoa : Sampdoria-Fiorentina e Milan-Genoa sono state rinviate a data da destinarsi. Lo ha deciso la Lega calcio, accogliendo la richiesta dei due club dopo la tragedia del ponte crollato a Genova.