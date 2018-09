Calcio | Cosenza-Verona 0-3 a tavolino

Calcio mercato Cosenza - ufficiale : preso Garritano in prestito dal Chievo : Cosenza - Il Cosenza ha ottenuto la firma di un cosentino doc per la prossima stagione: i Lupi ufficializzano l'arrivo in prestito annuale di Luca Garritano , trequartista classe '94 di proprietà del ...

Cosenza Calcio - GM Termoideaulica nuovo Prestige Sponsor : nuovo accordo commerciale in casa Cosenza Calcio : GS Termoidraulica è infatti diventato nuovo Prestige Sponsor del club. L’azienda, che dal 1977 opera nel settore termoidraulico,ha scelto di sostenere lo sport: si tratta dell’ennesima conferma di come si voglia puntare prima di tutto sulle persone e sui valori, gli stessi che negli anni l’hanno resa leader […] L'articolo Cosenza Calcio , GM Termoideaulica nuovo Prestige Sponsor è ...

Calcio mercato Cosenza - nuovo innesto nelle ultime ore : arriva dal Napoli : Calciomercato Cosenza – La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armando Anastasio, proveniente dall’SSC Napoli . Il difensore, nato a Napoli il 24 luglio 1996, arriva in rossoblù con la formula prestito secco fino al 30 giugno 2019. Anastasio ha iniziato la propria carriera nel Settore Giovanile del Napoli , mettendo insieme 55 partite e 3 gol in ...

Calciomercato Cosenza - obiettivo salvezza : innesto per il centrocampo : Calciomercato Cosenza – Dopo la storica promozione nel campionato di Serie B, il Cosenza si prepara per la prossima stagione, l’obiettivo è quello di disputare una stagione tranquilla e conquistare la salvezza. Nelle ultime ore movimento per il centrocampo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ sarà Ivan Varone il nuovo rinforzo in entrata, accordo biennale raggiunto dopo la rescissione del contratto con la ...