Caccia | al via domenica la stagione in Lombardia 2

Caccia : al via domenica la stagione in Lombardia : Milano, 14 set. (AdnKronos) - "La stagione di Caccia 2018/2019 in Lombardia avra' inizio domenica 16 settembre e terminera' giovedi' 31 gennaio 2019. E' necessario fare fronte comune per difendere un settore che ha un forte indotto occupazionale e che rappresenta una tradizione millenaria ancora viv

Pd - un vecchio militante esorta Martina : ‘Caccia via Renzi - non lo reggo più’ : Si è conclusa ufficialmente la Festa dell’Unita' [VIDEO] 2018, organizzata dal Partito Democratico nella citta' di Ravenna, storica roccaforte della sinistra che fu. A pronunciare il discorso di chiusura, ovviamente, è stato il segretario in carica, anche se solo ‘reggente’, Maurizio Martina, proprio nel giorno del suo quarantesimo compleanno. Peccato che l’unico dirigente vip del Nazareno presente in platea fosse il presidente Matteo Orfini e ...

Via ai sequestri sui conti della Lega - Caccia a 46 milioni : Si tratta di formazioni che hanno una forte continuità politica con la Lega, ma sono giuridicamente separate e per questo si pensava potessero continuare a incassare senza problemi, nei mesi scorsi ...

Via ai sequestri sui conti della Lega - Caccia a 46 milioni : La Lega di oggi è la discendente diretta di quella di ieri, il piccolo maquillage nell’aggiornamento del nome non è servito e i soldi vanno sequestrati subito, con la concreta possibilità che nel mirino finiscano pure le associazioni satellite. ...

Londra. Investe volontariamente una bimba all’uscita da scuola e fugge via : è Caccia all’uomo : L'incidente ha avuto luogo nei pressi della Claremont High School di Harrow, a nord di Londra. Kiana era uscita da pochi minuti in quello che era il suo primo giorno di scuola. Suo fratello era venuto a prenderla: avrebbe avuto una discussione "sullo stile di guida" con l'uomo che ha poi investito la ragazzina.Continua a leggere

Omicidio Caccia - i familiari : "Non archiviate la pista su mafia e riciclaggio". Martedì la decisione del gip : La procura di Milano vuole abbandonare il filone investigativo alternativo sull'agguato al procuratore di Torino che ruota attorno a gioco d'azzardo, cosche, estrema destra e servizi segreti

Caccia anticipata - oggi il via in 16 regioni tra proteste e ricorsi : Dice Enpa: "Gli abusi e le forzature delle regioni, che concedono sempre di più ai Cacciatori calpestando scienza, sentenze del Consiglio di Stato, della Corte costituzionale, dei Tar, sono ...

Caccia anticipata - oggi il via in 16 regioni tra proteste e ricorsi : Il Wwf ha chiesto al Tar l'annullamento degli atti: "Da anni non si verificava una così diffusa violazione delle norme che tutelano la nostra fauna"

Il figlio disabile è fidanzato con una ragazza rom. ?Il padre lo Caccia via da casa : L'uomo è andato a vivere con la compagna e la bimba di pochi mesi in un autocarro adibito ad alloggio di fortuna, dopo che il padre lo ha buttato fuori dalla casa assegnata proprio per la condizione di invalidità del figlio. È questa la storia che arriva da San Vito di Leguzzano nel Vicentino.Continua a leggere

Il figlio fidanzato con una rom ?Il padre lo Caccia via da casa : La sua fidanzata è rom e il padre lo caccia di casa. È questa la storia che arriva da San Vito di Leguzzano nel Vicentino. Come riporta ilGiornale di Vicenza, un uomo, un disabile da qualche mese vive in un autocarro in una zona su cui c'è il divieto di campeggio inieme alla moglie rom e ad una bimba di pochi mesi. L'uomo è soggetto alla tutela da parte di quel padre che lo ha di fatto allontanato da casa per la sua relazione con una nomade.A ...

Chievo - Cacciatore : 'Con D'Anna ci troviamo benissimo' : Fabrizio Cacciatore , difensore del Chievo , parla a Sky Sport prima del match con la Fiorentina : 'Il mister ha cercato di dare le sue indicazioni ed il suo modo di giocare. E quello che vuole stiamo cercando di darlo. Lo scorso anno giocavamo con la mezza ...

Tutti contro Salvini : Cacciari "Diciotti - chi non si indigna? Una mer.."/ Nodo-migranti : da Saviano a Le Monde : Tutti contro Salvini: caso Diciotti e 'bufera' sui migranti, Cacciari "Diciotti, chi non si indigna è una mer..". Da Saviano a Le Monde, il caso.

Tutti contro Salvini : Cacciari “Diciotti - chi non si indigna? Una mer..”/ Nodo-migranti : da Saviano a Le Monde : Tutti contro Salvini: caso Diciotti e "bufera" sui migranti, Cacciari “Diciotti, chi non si indigna è una mer..”. Da Saviano a Le Monde, il caso e lo scontro anti-Lega(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:21:00 GMT)

ASIA ARGENTO CacciaTA DA X FACTOR?/ Sky - "se molestie vere - via dallo show" : Weinstein esulta - "ipocrita" : ASIA ARGENTO fuori da X FACTOR? Una nota di Sky Italia ha chiarito l'attuale situazione dopo essere stata accusata dall'attore Jimmy Bennett di violenza sessuale.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 11:07:00 GMT)