Caccia a balene | negoziati falliti dopo 20 anni No di Islanda | Giappone | Norvegia e

Il Giappone proprio non vuole rinunciare a Cacciare le balene : Nonostante la carne non si venda molto, e la caccia vada "mascherata" con la ricerca scientifica: ora vogliono pure cambiare le regole internazionali

Animali : il Giappone chiede la riapertura della Caccia alle balene “sostenibile” : La delegazione Giapponese alla Commissione internazionale per la caccia alle balene, riunita in Brasile, ha chiesto di porre fine al divieto di caccia commerciale alla balena, sostenendo che le popolazioni di alcuni tipi di balene sono sufficientemente aumentate per consentire la ripresa della caccia “sostenibile“. Il divieto del 1986 sulla caccia commerciale alla balena, secondo i Giapponesi, avrebbe dovuto essere una misura ...

Il Giappone ha chiesto la fine del divieto di Cacciare balene : Il Giappone ha chiesto che venga ritirato il divieto di cacciare le balene per scopi commerciali, come stabilito dall'IWC, la Commissione internazionale per la caccia alle balene, con una Convenzione internazionale entrata in vigore nel 1986. La Convenzione permette la

Giappone : Caccia alle balene “con finalità scientifiche” - pescati 177 cetacei in un anno : Il programma di caccia alle balene “con finalità scientifiche” del Giappone ha consentito la cattura di 177 cetacei in un anno, fino allo scorso maggio: lo ha reso noto l’Agenzia nazionale per la pesca, secondo cui in totale le baleniere Giapponesi hanno pescato 134 balenottere boreali – specie a rischio – e 43 balenottere minori. Il Giappone sostiene che il programma di caccia alle balene, che si apre il 17 maggio, ...

Alle Faroe - tra i Cacciatori di balene : 'Uccidiamo per sopravvivere' : Thorshavn - La vita dei Faroesi oscilla tra modernità e tradizioni antiche , condizionate dal clima ostile dell'Atlantico del Nord, dove quasi tutto ciò che si consuma deve arrivare via nave. Da ...

Antichi romani pescatori di balene nel Mediterraneo/ Due specie scomparse dai nostri mari per la loro Caccia? : Trovate ossa di balene nelel antiche fabbriche per la produzione del pesce degli Antichi romani nella zona di Gibilterra, dimostra l'esistenza dell'animale nel Mediterraneo(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 12:25:00 GMT)