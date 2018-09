Brunetta vs governo Conte | “Prima se ne vanno meglio è Incapaci | scappati di casa Si

Tria gela Di Maio : “deficit sopra 1 - 5% - no oltre tetto-Ue 3%”/ Brunetta : “va male - Governo anticipi il Def” : Tria gela Di Maio: "obiettivo deficit sopra l'1,5%, non sforare il tetto-Ue del 3%". Ultime notizie, Brunetta "consiglia": "Situazione grave, il Governo anticipi il Def"(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 09:46:00 GMT)

'La situazione è grave - il governo anticipi i numeri del Def'. Parla Brunetta : Non crede alle rassicurazioni sui conti del ministro dell'Economia Giovanni Tria? "E' l'unico che si rende conto della situazione, assieme a Moavero. Ma questa è l'altra anomalia: abbiamo in realtà ...

Brunetta sul governo : “Fa scappare gli investitori” : «Eversivo» è l’aggettivo che Renato Brunetta usa più spesso per definire il governo gialloverde e le sue scelte. Lo è, per l’economista di Forza Italia, quella «miscela esplosiva per gli assetti economici e democratici del Paese, nata dopo le elezioni del 4 marzo «in cui ha vinto il centrodestra ma la Lega si è alleata con il M5s , in modo illegittimo, mettendo insieme diavolo e acqua santa, senza rispettare il voto degli elettori». ...

Governo - Brunetta : “M5s detta agenda economica statalista e dirigista. Sono buoni a nulla ma capaci di tutto” : “Autoritario, non democratico, regressivo, reazionario, statalista, conservatore, arrogante, populista, inaffidabile, non credibile, anti-scientifico, anti-capitalistico, anti-impresa, anti-lavoro, anti-multinazionali”. È il profluvio di appellativi sciorinati dal deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, nel definire il Governo M5s-Lega. Se, però, nei confronti del leader della Lega è più ...

RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100/ Contro il piano del Governo si schiera anche Brunetta (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Contro il piano del Governo si schiera anche Brunetta. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 agosto(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 15:31:00 GMT)

Tria su reddito di cittadinanza e flat tax/ Ultime notizie Governo. Brunetta : ora si svenderanno i Btp : Manovra Economica, accordo Tria e Conte: "sì al reddito di cittadinanza e flat tax". Ultime notizie, Governo Lega-M5s: "i fondi ci sono", ma restano dubbi sulla tenuta(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 11:56:00 GMT)

La gufata spudorata di Brunetta : Questo governo cadrà in autunno per… : La gufata spudorata di Brunetta: Questo governo cadrà in autunno per… Dopo la gufata dei Berlusconi dove preannunciava la caduta del… L'articolo La gufata spudorata di Brunetta: Questo governo cadrà in autunno per… proviene da Essere-Informati.it.

Governo : Brunetta - dilettanti allo sbaraglio che seminano panico : ... Tav, Ilva, Alitalia, gasdotto Tap, tutti provvedimenti dirigisti, statalisti, pauperisti, che vanno contro il buon andamento dell'economia e contribuiscono a dare dell'Italia l'immagine di un Paese ...

