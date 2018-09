Breathedge | esce su Steam un survival ambientato nello spazio

eurogamer

(Di venerdì 14 settembre 2018)è il titolo di debutto di RedRuins Softworks, e lo studio per affacciarsi alla selva di giochi che sa essereha scelto un titolonelle profondità dello.Come riporta Rockpapershotgun, il nostro barbuto protagonista si trova da qualche parte inghiottitoa fare qualche lavoro di riparazione, con l'ossigeno contato, alla sua navicella. In tutto questo c'è anche un pollo a farci compagnia, dopotutto qualcosa dovremo pur mangiare.Potremo incontrare strani personaggi, realizzare il nostro personale rifugio, prendere parte ad una cospirazione spaziale, il tutto tra moltissimi oggetti utili da craftare e raccontato con una trama intrigante densa di umorismo e dialoghi cinici, così come scene animate male, perchè diciamocelo, da un indie noi vogliamo proprio questo.Read more…