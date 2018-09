Borsa | Milano apre in rialzo dello 0 | 5%

Borsa : Milano in coda a Europa con Saipem : ANSA, - Milano, 13 SET - Piazza Affari ha chiuso in coda alle altre borse europee una giornata piuttosto volatile, scontando alcune dichiarazioni del Governo in antitesi con il ministro dell'economia Giovanni Tria, che, secondo lo stesso presidente della Bce Mario Draghi, "hanno fatto danni". L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,56%, tra scambi nella norma per 1,77 miliardi. In calo lo spread ...

Borsa : occhi sulla Bce - a meta' seduta Milano - -0 - 25% - incerta - giu' Saipem : ... che ha parlato dell'Italia come di un problema, sottolineando che il Paese ha bisogno di riformare la sua economia e ha auspicato che la legge di Bilancio sia "credibile a livello nominale" e ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 3% - : ANSA, - Milano, 13 SET - Avvio in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in ribasso dello 0,3% a 20.899 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa Milano positiva dopo seduta nervosa - balzano Fca - Ferragamo - ... : A metà giornata le indiscrezioni che il M5S sarebbe pronto a chiedere le dimissioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, qualora non ottenga adeguate risorse per il reddito di cittadinanza ha ...

Borsa Milano scivola su voci tensioni Tria - tenta recupero dopo... : ...2% dopo che una fonte di Palazzo Chigi ha smentito l'ipotesi sulle dimissioni del numero uno dell'Economia.

Borsa : Europa sale - Milano +0 - 4% : ANSA, - Milano, 12 SET - Indici positivi per le principali borse europee, in coerenza con i futures Usa, in vista del Beige Book della Fed, atteso in serata, e alla vigilia del direttivo della Bce. ...

Borsa - Milano chiude in calo - giù Mediaset : ANSA, - Milano, 11 SET - Piazza Affari ha ridotto il calo in chiusura , Ftse Mib -0,31%, tra scambi vivaci per 1,9 miliardi, ma inferiori ai 2,5 della vigilia, con prese di beneficio dopo un rialzo ...

Borsa : Europa fiacca - Milano -0 - 6% : ... a partire dalla Fed, che domani rilascia il tradizionale 'Beige Book' sull'economia Usa, per riunire il proprio Conitato Federale, Fomc, il prossimo 25 e 26 settembre, rilascindo anche le proprie ...

Borsa Milano tiene - bene Tim : Milano, 11 SET - I primi scambi in Piazza Affari frenano la partenza leggermente positiva, con l'indice Ftse Mib che ondeggia , +0,1%, poco sopra la parità: bene in particolare Tim, che sale dell'1,5% ...

Borsa : Milano in forte rialzo - giù lo spread : Chiudono positive le principali piazze finanziarie europee: A tirare la volata Piazza Affari che mette a segno un forte rialzo, con un incremento del 2,30% spinta dai bancari. A incidere sull'...

Borsa : Europa tiene - Milano +2 - 45% : ANSA, - Milano, 10 SET - Si confermano in rialzo i listini europei nel finale mentre gli indici Usa sono inchiodati sulla parità. Milano , Ftse Mib +2,5%, è la migliore davanti a Madrid , +1,3%, , ...

Borsa : Europa migliora - Milano +2 - 45% : ANSA, - Milano, 10 SET - migliorano gli indici di Borsa europei sulla scia dei listini Usa , Dow Jones +0,3% e Nasdaq +0,1%, . Milano , Ftse Mib +2,6%, è la migliore davanti a Madrid , +1,33%, , ...

Borsa : Milano +2 - 3% con banche e Leonardo : ANSA, - Milano, 10 SET - Piazza Affari migliora in attesa di Wall Street , Ftse Mib +2,3%, , con lo spread tra Btp e Bund in calo a 253 punti ed il rendimento al 2,93%, sotto la soglia del 3%, dopo le ...

Borsa : Milano svetta con un rialzo di oltre il 2% - banche in volata : Il ministro all'Economia, Giovanni Tria, ha dichiarato che verranno rispettate le regole, mentre il premier, Giuseppe Conte, ha precisato che per le riforme ci sara' un orizzonte di lungo termine, di ...