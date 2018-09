Boom di plastica nei fondali del Mediterraneo

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 settembre 2018) Plastiche e microplastiche sempre più all’attacco del. Secondo Unep, il programma ambientale delle Nazioni Unite, nei suoisi troverebbero sino a 100mila frammenti di varie dimensioni diper chilometro quadrato. Un dato che, come riportato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), sale a 1,2 milioni per chilometro quadrato se consideriamo anche le microplastiche. I dati sono stati ricordati nel corso della conferenza stampa relativa all’installazione del Seabin a Marina dei Cesari di Fano, dispositivo rientrante tra gli strumenti adottati dal progetto promosso da LifeGate e sostenuto da Whirlpool Emea. appare un progetto sempre più necessario per combattere l’esorbitante quantità dinel Mar, dove il quadro della situazione relativa all’inquinamento appare sempre più grave. Le microplastiche, frammenti ...