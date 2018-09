Bloomberg vuole sfidare Trump alle elezioni del 2020

ilgiornale

(Di venerdì 14 settembre 2018) L'ex sindaco di New York Michaelcorrere per la Casa Bianca per, in veste di candidato democratico, il presidente degli Stati Uniti Donald. La notizia è stata riportata da diverse testate americane e dal quotidiano inglese Times. Secondo una fonte del giornale londinese, la decisione è già stata presa "Michaelha detto che correrà nel".La Cbs New York, lo scorso giugno, aveva dato una prima anticipazione dicendo che nel quartier generale si vociferava di una sua candidatura per i dem.76 anni, magnate dell'informazione, il possibile candidato ha un patrimonio personale stimato in circa 50 miliardi di dollari. Un tesoro immenso che, unito alla forza dei media, può essere decisivo nella sua candidatura alla guida degli Stati Uniti. Un'idea cheaveva già paventato nelle precedenti, ma che non si era mai concretizzata....