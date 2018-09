Bloomberg coi dem contro Trump nel 2020

Michael Bloomberg,3 volte sindaco di NY e a capo di un impero dei media,starebbe pensando di scendere in campo, alle presidenziali del 2020, nelle fila dei democratici. Così alcuni media Usa. Bloomberg, 76 anni, ha provato a correre per la Casa Bianca già nel 2008,2012 e 2016, ma sempre come indipendente.Negli ultimi anni il miliardario magnate dell'informazione ha stanziato ingenti somme in battaglie anti-Trump, come sul clima o contro le armi. La sua scesa in campo con i dem viene letta come una sfida al presidente degli Stati Uniti.(Di venerdì 14 settembre 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bloomberg coi