L'uomo accusato di aver ucciso il proprio figlio di un anno, colpendolo con un coltello al culmine di una lite in casa con la compagna, avrebbe cercato dianche l'altradi 7 anni. La bimba sarebbe stata salvata dalla madre che si messa nel mezzo ed è rimasta ferita proprio per proteggerla. La tragedia si è consumata in una casa, isolata, distante circa 600 metri dal centro della frazione di Sant'Agata,nel comune di Scarperia (Firenze).(Di venerdì 14 settembre 2018)