Bimbo di un anno ucciso dal padre con una coltellata al culmine di una lite familiare

Firenze - Bimbo di un anno ucciso dal padre con una coltellata durante lite in famiglia : La tragedia a Scarperia, un comune del Mugello

Bimbo di un anno ucciso dal padre con un coltello al culmine di una lite familiare : Orrore in serata a Scarperia, un comune del Mugello, in provincia di Firenze. Un Bimbo di un anno è morto dopo essere stato colpito dal padre con un coltello nel corso di una lite ...

“Mostro!”. Sequestra un Bimbo : quello che gli fa è agghiacciante. Una violenza folle : le immagini fanno venire i brividi : Preparatevi a leggere qualcosa di terribile. Fatti di questo tipo non dovrebbero mai accadere. Eppure la realtà spesso è peggio dei più terrificanti film dell’orrore. Un uomo di 35 anni è stato condannato all’ergastolo in Russia: ha attirato a casa sua un bambino di 10 anni, ha abusato di lui e poi lo ha ucciso e fatto a pezzi. L’uomo finito in galera si chiama Aleksandr Georgievsky e il brutale delitto si è consumato a Ortadnoe, ...