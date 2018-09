calciomercato

: #Biglia é pronto a giocarsi al #Milan : dall'idea rinnovo alla ricerca di un vice - cmdotcom : #Biglia é pronto a giocarsi al #Milan : dall'idea rinnovo alla ricerca di un vice - franciscoo1906 : RT @Record_Portugal: Sporting - Battaglia encantou na Argentina: 'Pronto para suceder a Mascherano e Biglia' - Pepe___17 : RT @Record_Portugal: Sporting - Battaglia encantou na Argentina: 'Pronto para suceder a Mascherano e Biglia' -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Così importante nell'economia del gioco da essere in trattativa per un possibile prolungamento del contratto in scadenza nel 2020 , con l'obiettivo di spalmare l'ingaggio e alleggerire il monte ...