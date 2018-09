eurogamer

: Battaglie spaziali in VR: Ubisoft annuncia una closed beta di Space Junkies. #SpaceJunkies - Eurogamer_it : Battaglie spaziali in VR: Ubisoft annuncia una closed beta di Space Junkies. #SpaceJunkies - winteriscomving : Avevo intenzione di guardare The Last Song per la prima volta in tv ma HEY ho scoperto che su TV8 c’è Star Trek e q… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Con un comunicato stampa diramato oggi,ha volutore che a partire dal prossimo 26 settembre, fino al 1 ottobre,sarà protagonista di unasu PC attraverso la quale i giocatori potranno provare in anticipo su Oculus Rift e HTC Vive il titolo sviluppato dal publisher transalpino.Per partecipare alla, non dovrete far altro che registrarvi sul sito ufficiale di, per avere la possibilità di essere selezionati. Laincluderà elementi completamente nuovi, tra cui una nuova modalità di gioco, due mappe, due personaggi e una nuova parte di equipaggiamento.Se non doveste conoscere, il titolo è uno sparatutto arcade in prima persona sviluppato esclusivamente per dispositivi VR. Il gioco prevede una modalità multigiocatore viscerale e frenetica, ambientata in arene orbitali tridimensionali. Sfruttando interamente ...