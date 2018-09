Bastille Day – Il colpo del secolo | trama | cast e curiosità del film con Idris Elba

tvzap.kataweb

: Ieri in prime time Italia 1 Bastille Day segna 1.283.000 spettatori con il 6.0% di share. @QuiMediaset_it - BlogSocialTv1 : Ieri in prime time Italia 1 Bastille Day segna 1.283.000 spettatori con il 6.0% di share. @QuiMediaset_it - TuttOSuLinuX : Spettacoli: Stasera in tv: “Bastille Day' su Italia 1... #Stasera #notizie #tv - Krisvbian : Il Madden in Bastille Day è TANTA ROBA -

(Di venerdì 14 settembre 2018) In prima serata su Italia Uno, domenica 16 settembre va in onda ilconDay – Ildel, action movie del 2016 diretto da James Watkins.Day – Ildel: trailerDay – IldelUn borseggiatore americano ed un agente della CIA dal temperamento irruento si ritrovano a far coppia per contrastare i piani di una pericolosa organizzazione criminale. Dopo gli attacchi terroristici che hanno coinvolto la città di Parigi, la tensione è alta nella capitale francese e i funzionari del governo stanno valutando se cancellare o meno la festa nazionale, il “Day”. In realtà i disordini causati non sono altro che un diversivo, un preciso piano per mettere in atto “ildel”: rapinare la Banca di Francia.Day – Ildel...