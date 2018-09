Basket | Sacchetti | ' Solo con il gruppo possiamo ripartire'

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : ufficiale l’esordio di Jeff Brooks contro la Polonia - il ct Sacchetti ha scelto i 12 per domani : Era nell’aria, ma adesso è cosa nota. Il ct della Nazionale, Meo Sacchetti, ha annunciato pochi minuti fa ai microfoni di Sky Sport 24 che gli esclusi dalla partita che l’Italia giocherà domani contro la Polonia sono Stefano Tonut e Christian Burns. Farà dunque il suo esordio in maglia azzurra Jeff Brooks, che ha ricevuto da pochi giorni il passaporto italiano (acquisito, lo ricordiamo, per matrimonio). L’annuncio di Sacchetti ...

ItalBasket - Sacchetti pensa alla Polonia : "Impegno importante - dobbiamo riscattarci" : Il ct azzurro ha presentato a Bologna la gara contro i polacchi assieme al presidente della FIP Petrucci

Basket - l Italia pensa alla Polonia. Sacchetti Più forti della pressione : Nel capoluogo emiliano si è svolta la conferenza di presentazione dove coach Sacchetti si è dimostrato già carico: 'Lo sport è fatto di pressione e le grandi squadre sono fatte di grandi giocatori ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 - Italia-Polonia è stata presentata a Bologna. Sacchetti : “Dobbiamo farci perdonare per l’ultima partita” : La Piazza coperta della Sala Borsa di Piazza Nettuno a Bologna ha ospitato oggi la presentazione dell’incontro tra Italia e Polonia, che si terrà il 14 settembre al PalaDozza e sarà valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Hanno presenziato il Sindaco di Bologna Virginio Merola, l’Assessore allo Sport Matteo Lepore, il Presidente della FIP Gianni Petrucci, il consigliere federale Marco Tajana e soprattutto il coach ...

Basket - i 3 “tagli” del Ct Sacchetti intanto arrivano Della Valle e Brooks : Della Valle e Brooks si uniscono alla Nazionale del Ct Sacchetti, tre invece i tagli dal roster azzurro che ha giocato le scorse amichevoli Della Valle e Brooks si sono aggregati al gruppo Della Nazionale italiana in vista delle qualificazioni ai Mondiali di venerdì. Il ct Sacchetti ha scelto di puntare sui due cestisti di Milano, tagliando invece tre uomini presenti attualmente nel roster azzurro. Leonardo Candi, Diego Flaccadori e Amedeo ...

Basket – Jeff Brooks è un cittadino italiano : sarà a disposizione di Meo Sacchetti : Nazionale A: Jeff Brooks è cittadino italiano. Si aggregherà alla Nazionale domenica 9 settembre. sarà a disposizione di Meo Sacchetti per le gare contro Polonia e Ungheria Jeffrey Brooks, da oggi, è cittadino italiano. L’ala forte di 203 centimetri ha ottenuto in questi giorni i documenti che certificano il suo nuovo status e da domenica 9 settembre sarà a disposizione del Commissario Tecnico Meo Sacchetti per le prime due gare della ...

Basket - la Nazionale di Sacchetti impegnata nella VTG Supercup in attesa della Polonia… : Nazionale Basket, azzurri arrivati in mattinata in Germania, da domani il torneo VTG Supercup di Amburgo. Il CT: “Si alza il livello di difficoltà. Test utili in vista della Polonia” Amburgo. Dopo due ore di volo da Verona, gli Azzurri sono atterrati nel nord della Germania, ad Amburgo, dove si giocheranno le gare della VTG Supercup, quadrangolare su due giornate (7 e 8 settembre). L’esordio nel torneo avverrà contro la Repubblica Ceca ...

Basket - Meo Sacchetti risponde a Marco Belinelli : “Quello che dovevo dire l’ho detto - ora devo solo pensare ad andare al Mondiale” : Meo Sacchetti spera di aver messo, una volta per tutte, un punto definitivo sulla questione delle convocazioni dei giocatori NBA per le qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Dopo che Marco Belinelli ha pubblicamente dichiarato il proprio fastidio nel sentirsi bersaglio di una dichiarazione dell’allenatore della Nazionale (“Datome e Melli sono delle persone giuste: sanno stare nel gruppo, aiutano la squadra e non pensano solo a sé ...

ItalBasket - chiuso il ritiro. Sacchetti : "Abbiamo lavorato bene" : ROMA - Si è ufficialmente concluso dopo dodici giorni di lavoro il training camp dell'Italbasket che a Pinzolo, località del Trentino Alto-Adige, si è ritrovata per preparare le sfide contro Polonia e ...

Basket - Marco Belinelli : “Le parole del c.t. Sacchetti mi hanno dato veramente fastidio. Adesso faccia i nomi” : L’ItalBasket è in vista della prima finestra della seconda fase di qualificazione ai Mondiali che si disputeranno in Cina nel 2019. Gli azzurri affronteranno in casa la Polonia il 14 settembre (a Bologna), per poi giocare in trasferta in Ungheria tre giorni dopo. Uno degli assenti illustri di questo gruppo è sicuramente Marco Belinelli, il quale ha preferito rimanere in America per preparare al meglio la nuova stagione NBA che giocherà con ...

Basket - il Ct della Nazionale Sacchetti divide anziché unire : un atteggiamento che non convince - Belinelli furioso : Meo Sacchetti continua a creare scompiglio all’interno della Nazionale italiana di Basket, anche Belinelli molto stizzito col Ct Basket, il Ct della Nazionale Meo Sacchetti, al centro di diverse polemiche legate alla maglia azzurra. Il tecnico della Nazionale dovrebbe unire e non dividere, far sentire tutti tifosi e giocatori che lottano per la stessa maglia, ma al momento il suo scopo sembra essere solo quello di creare frizioni ...

Basket - Nazionale - Sacchetti si arrabbia : 'Ma dov'è la voglia?' : Ufficialmente quella di sabato è stata un'amichevole senza punteggio. E infatti sul tabellone dell'impianto di Carisolo, in provincia di Trento, il punteggio di Italia-Cremona non c'era. Ma è stato ...

Basket - il Ct Sacchetti s’infuria : “non sono soddisfatto - dov’è la voglia?” : Meo Sacchetti è parso decisamente arrabbiato dopo la sconfitta della sua Nazionale contro la Vanoli Cremona Basket, il Ct della Nazionale Meo Sacchetti ha alzato la voce dopo l’amichevole persa dagli azzurri di 15 lunghezze contro Cremona. Parlando alla Gazzetta dello sport, il tecnico ha commentato la gara contro la sua squadra di “club”, una sconfitta mal digerita: “Tralascio la parte tecnica perché abbiamo ancora pochi ...