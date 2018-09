Basket | Qualificazioni Mondiali 2019 | Italia non puoi sbagliare contro la Polonia

Italia-Polonia Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : L’Italbasket è pronta per il debutto nel secondo round delle Qualificazioni Mondiali 2019 contro la Polonia. Questa sera al PalaDozza di Bologna alle ore 20.15 andrà in scena un match delicato per gli azzurri se vogliono continuare il cammino verso la rassegna iridata in Cina. L’Italia riparte dalla seconda posizione in classifica del raggruppamento J (ricordiamo che nella seconda fase si portano dietro i risultati del round ...

Basket - comincia su Sky Sport la seconda fase delle qualificazioni Mondiali : Venerdì 14 e lunedì 17 settembre torna sul parquet la Nazionale Italiana maschile di Basket, impegnata in due match validi per la seconda fase delle qualificazioni della zona europea ai prossimi Mondiali, in programma in Cina nel 2019. Entrambe le partite potranno essere seguite in diretta esclusiva su Sky Sport Arena. Primo appuntamento al Pal...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i francesi cadono in Bulgaria - Germania e Grecia a punteggio pieno nel girone L : E’ cominciata la prima giornata del secondo round di Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. In campo tra oggi pomeriggio e stasera le nazionali appartenenti ai gironi K e L, domani invece toccherà alle squadre inserite nei gruppi I e J, quest’ultimo in cui è presente anche l’ItalBasket. Primo colpo di scena del settimo turno il successo della Bulgaria contro la Francia per 74-68, con i transalpini che ora devono condividere ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : ufficiale l’esordio di Jeff Brooks contro la Polonia - il ct Sacchetti ha scelto i 12 per domani : Era nell’aria, ma adesso è cosa nota. Il ct della Nazionale, Meo Sacchetti, ha annunciato pochi minuti fa ai microfoni di Sky Sport 24 che gli esclusi dalla partita che l’Italia giocherà domani contro la Polonia sono Stefano Tonut e Christian Burns. Farà dunque il suo esordio in maglia azzurra Jeff Brooks, che ha ricevuto da pochi giorni il passaporto italiano (acquisito, lo ricordiamo, per matrimonio). L’annuncio di Sacchetti ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Polonia - reparti a confronto. Melli può dominare - attenzione a Ponitka : Cresce l’attesa a Bologna per la sfida tra Italia e Polonia. Un match che può risultare decisivo per gli azzurri nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. La squadra di coach Meo Sacchetti è obbligata a vincere contro una diretta rivale per uno dei tre posti che portano in Cina il prossimo anno. La situazione in classifica è favorevole all’Italia, ma è necessario un successo per non dilapidare il vantaggio ottenuto dopo la prima ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la prima giornata della seconda fase in Europa. Spiccano Grecia-Serbia e Repubblica Ceca-Russia - tra le tante assenze NBA : Tornano in campo le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019: tra stasera e domani le migliori nazionali europee saranno di scena per conquistare i 12 posti assegnati al Vecchio Continente per la rassegna iridata che si svolgerà nel settembre del prossimo anno. Andiamo a vedere una summa dei gironi e dei confronti che ci aspettano nella prima delle sei giornate della seconda fase, oltre a quello che metterà di fronte Italia e Polonia domani al ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : le chiavi tattiche di Italia-Polonia. Azzurri favoriti - ma occhio alla vena di Mateusz Ponitka : 5 settembre 2007: Italia e Polonia si trovano di fronte in un autentico spareggio da dentro o fuori nell’ultima partita del primo girone degli Europei di Spagna. Da allora sono passati 11 anni e, nel frattempo, sono cambiati quasi tutti i giocatori. L’unico superstite di allora è anche il solo azzurro che non mise piede in campo: Gigi Datome, che guiderà gli Azzurri nella sfida del PalaDozza di Bologna di venerdì, con cui inizierà la ...

Italia-Polonia - Qualificazioni Mondiali 2019 Basket : a che ora comincia e su che canale vederla in tv. Data e programma : La nazionale italiana di basket tra due giorni debutterà nella seconda fase delle Qualificazioni Mondiali 2019 contro la Polonia. Al PalaDozza di Bologna gli azzurri cercheranno di riscattarsi dopo le sconfitte nella finestra estiva contro Croazia e Olanda. Archiviato il “caso NBAers”, con le assenze pesanti di Marco Belinelli e Danilo Gallinari, l’Italia va a caccia di una vittoria importantissima per continuare il proprio ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Polonia. Gli azzurri ai raggi X. Datome e Melli le stelle - debutta Brooks : Poteva essere l’Italia di Marco Belinelli e Danilo Gallinari ed invece, quella che venerdì sera affronterà la Polonia, sarà quella di Luigi Datome e Nicolò Melli. I due giocatori del Fenerbahce sono sicuramente le stelle di una nazionale che si prospetta a vivere due partite assolutamente decisive nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Prima i polacchi e poi l’Ungheria e con due vittorie la squadra di coach Meo Sacchetti ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : inizia la seconda fase - l’Italia parte da una buona posizione. Ma servono le vittorie… : L’ItalBasket entra in una settimana decisiva per il suo futuro. Gli azzurri avranno davanti a loro due sfide fondamentali contro Polonia (venerdì) ed Ungheria (lunedì) nelle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Comincia, dunque, la seconda fase, quella decisiva per centrare i tre posti che permettono di staccare il biglietto per il Giappone. Una fase che prevede un nuovo girone, ma questa volta a sei. Infatti Italia, Olanda e Croazia sono ...

Basket - Team USA sorprende tutti : nessun big e tanti “sconosciuti” tra i convocati per le qualificazioni Mondiali : Team USA non vedrà i propri talenti ai nastri di partenza delle qualificazioni Mondiali, contro Panama ed Uruguay spazio a nomi non proprio noti Team USA avrà un volto del tutto nuovo nelle due gare di qualificazione ai Mondiali del mese di settembre. Gli Stati Uniti hanno in programma gli incontri con Panama ed Uruguay e li giocheranno con un roster davvero anomalo. nessun big, anzi anche le terze e quarte “scelte” sono state ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2018 : la Polonia ai raggi X. Non si vive di soli AJ Slaughter - Lampe e Wojciechowski : Si avvicina il 14 settembre, giorno in cui l’Italia ricomincerà la corsa verso il Basket che conta nelle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. La prima avversaria della seconda fase è la Polonia, di scena al PalaDozza di Bologna per tentare di raccogliere un importante successo esterno. Il coach della nazionale polacca, Mike Taylor, che quest’anno allenerà anche ad Amburgo, ha convocato 16 giocatori, che saranno ruotati tra la ...

Basket - Luca Vitali sulle qualificazioni Mondiali 2019 : “Dobbiamo concentrarci sui presenti - sulle gare e sugli obiettivi della Nazionale” : L’avvicinamento a Italia-Polonia continua a riempirsi di interviste, di parole, di pensieri che si incanalano verso la sera di venerdì 14 settembre, quando tutto ciò dovrà essere trasferito sul parquet del PalaDozza di Bologna. A parlare delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 è Luca Vitali, raggiunto dalla penna di Piero Guerrini per Tuttosport. L’incontro con i polacchi sarà decisivo o no? Per Vitali, no: “È importante ...