Basket | Qualificazioni Mondiali 2018 | vittorie esterne di Lituania e Ungheria La Spagna

Basket - Qualificazioni Mondiali 2018. Parlano i protagonisti - Della Valle : “Non ci sono stato agli Europei - voglio andare ai Mondiali” : Una vittoria fondamentale, per la classifica, per il risultato e per la prestazione davvero convincente. L’ItalBasket risponde presente e si impone per 101-82 sulla Polonia al PalaDozza di Bologna nel primo incontro del secondo girone delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2018. Andiamo a scoprire le parole dei protagonisti dell’incontro nel post partita ai microfoni di Sky Sport. Meo Sacchetti: “Sicuramente li abbiamo ...

Pagelle Italia-Polonia Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Della Valle MVP - Aradori una garanzia. Buon debutto di Brooks : Di seguito le Pagelle di Italia-Polonia, primo incontro Della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, vinto dalla nazionale azzurra col punteggio di 101-82. ITALIA Della Valle 8,5: Si iscrive con 14 punti alla sparatoria del primo tempo tornando sui livelli pre-Croazia, poi conclude in grande stile ammazzando tutte le speranze Della Polonia. MVP indiscusso Della partita. Aradori 7: Fa davvero tantissimo nei primi due quarti ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia schianta la Polonia - successo di platino. Della Valle superstar - bene Datome - Brooks e Melli : Serviva una vittoria ed è arrivata. Una straordinaria Italia supera a Bologna la Polonia per 101-82 in una sfida importantissima nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019. Davvero una grande prestazione degli azzurri, che rompono anche quota 100. Un successo di diciannove punti, che può risultare decisivo anche per le prossime partite qualora dovesse risultare decisiva la differenza canestri. Amedeo Della Valle è il mattatore Della serata ...

LIVE Basket - Italia-Polonia - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : +8 azzurri - ultimi 10 minuti : Buona serata a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Italia e Polonia, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Al PalaDozza di Bologna è preannunciato il tutto esaurito per la prima sfida della seconda fase delle eliminatorie che porteranno nell’Oriente del mondo il prossimo anno. Molto ha fatto parlare l’esordio di Jeff Brooks, che ha ricevuto il passaporto italiano, acquisito per matrimonio, ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Ungheria-Italia. Data - programma - orari e tv : Dopo l’incontro con la Polonia, per l’Italia è tempo di volare in Ungheria, alla Fonix Hall di Debrecen, per la seconda partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. La nazionale magiara è arrivata a giocarsi l’obiettivo iridato superando senza problemi il girone con Lituania e Polonia, in quanto la quarta nazionale presente era quella dell’appena formato Kosovo, che a parte l’ex Caserta ...

LIVE Basket - Italia-Polonia - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : primo quarto chiuso sul 25 pari - per gli azzurri bene Datome e Brooks : Buona serata a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Italia e Polonia, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Al PalaDozza di Bologna è preannunciato il tutto esaurito per la prima sfida della seconda fase delle eliminatorie che porteranno nell’Oriente del mondo il prossimo anno. Molto ha fatto parlare l’esordio di Jeff Brooks, che ha ricevuto il passaporto italiano, acquisito per matrimonio, ...

LIVE Basket - Italia-Polonia - Qualificazioni Mondiali 2019 in DIRETTA : sfida delicatissima - Sacchetti si affida a Melli - Datome e Brooks : Buona serata a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Italia e Polonia, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Al PalaDozza di Bologna è preannunciato il tutto esaurito per la prima sfida della seconda fase delle eliminatorie che porteranno nell’Oriente del mondo il prossimo anno. Molto ha fatto parlare l’esordio di Jeff Brooks, che ha ricevuto il passaporto italiano, acquisito per matrimonio, ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : le sfide per la Cina in giro per l’Europa e per il mondo : Non c’è solo l’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019: c’è tutto l’universo del Basket in movimento per accaparrarsi i 31 posti (il 32° è già della Cina) che porteranno alla prima rassegna iridata in anno dispari da più di cinquant’anni. Andiamo a vedere cosa succederà nella giornata ai quattro angoli del globo terrestre. EUROPA Sei match si sono giocati ieri (con la sorpresa della vittoria della ...

LIVE Italia-Polonia - Qualificazioni Mondiali Basket in DIRETTA : a che ora comincia e su che canale vederla in tv : Mancano ormai poche ore all’attesissimo incontro dell’Italbasket in casa (a Bologna) contro la Polonia, in un match che assegna due punti pesantissimi nella seconda fase delle Qualificazioni alla Coppa del Mondo 2019 in Cina, competizione che la nazionale italiana non gioca dal lontano 2006 (tramite una wild card). Un’Italia che affronta questa finestra di settembre senza i due “americani” Danilo Gallinari e Marco ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia non puoi sbagliare contro la Polonia. Obbligatorio vincere : Questa sera l’Italia scende in campo a Bologna contro la Polonia nella prima partita della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019. La squadra di coach Meo Sacchetti è obbligata a vincere contro una diretta rivale per uno dei tre posti che portano in Cina il prossimo anno. La situazione in classifica è favorevole all’Italia, ma è necessario un successo per non sprecare l’attuale vantaggio. E’ ...

Italia-Polonia Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : L’Italbasket è pronta per il debutto nel secondo round delle Qualificazioni Mondiali 2019 contro la Polonia. Questa sera al PalaDozza di Bologna alle ore 20.15 andrà in scena un match delicato per gli azzurri se vogliono continuare il cammino verso la rassegna iridata in Cina. L’Italia riparte dalla seconda posizione in classifica del raggruppamento J (ricordiamo che nella seconda fase si portano dietro i risultati del round ...