Baseball | Super 6 2018 | martedì si aprono gli incontri Sarà il solito duello

Baseball - Super 6 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : L’11 settembre la nazionale italiana di Baseball si radunerà all’Acqua Acetosa per preparare l’importantissimo Super6, in programma dal 18 al 24 Settembre in Olanda, durante il quale affronterà gli altri cinque paesi più forti d’Europa (Germania, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca e Olanda). Il manager Gilberto Gerali ha convocato ben 26 giocatori, anche se per avere il roster definitivo bisognerà attendere il 14 Settembre. ...

Baseball - Super 6 2018 : i convocati dell’Italia. Spiccano Alex Liddi e la novità Koutsoyanopulos : Diramata quest’oggi la prima lista delle convocazioni dei giocatori che Gilberto Gerali porterà con sé alla prima edizione del Super 6, che riunirà le sei migliori nazionali degli ultimi Europei di Baseball. Il torneo si svolgerà a Hoofdorp, in Olanda, tra il 18 e il 23 settembre. Tra le novità, spicca quella di Aldo Koutsoyanopulos: l’interno dal doppio passaporto italiano e greco ha vissuto una stagione da grandissimo protagonista ...

Baseball - Finale scudetto Serie A1 : Bologna è travolgente - superata Parma nella gara d’apertura della serie : La prima partita della serie di Finale se l’è aggiudicata l’Unipolsai. Per quanto parlare di “partita di Finale” riferendosi a quella vista ieri sera a Bologna francamente è un’esagerazione. Non per il 14 a 1 Finale, quanto per il come è maturato: ovvero 19 basi ball e un colpito offerti dal Parma Clima, che ha mandato sul monte nell’ordine Pomponi, Escalona, Gradali e Paolini, prelevato direttamente dalla ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : l’UnipolSai Bologna è la prima finalista - Nettuno battuta anche in casa e superata 3-0 nella serie : Troppo Bologna per il Nuova Città di Nettuno e probabilmente anche per il campionato di serie A1 di casa nostra. I felsinei vanno in finale, chiudono la serie allo “Steno Borghese” senza patemi, con un secondo inning che vede segnare 4 punti grazie alla volata di sacrificio di Garcia che porta a casa Marval, autore di un doppio in apertura di ripresa, e al fuoricampo da tre punti di Maggi che spedisce al centro la pallina che taglia ...

Baseball - Semifinali playoff Serie A1 : tutto facile per Bologna in gara1 - Nettuno ampiamente superata : Solo tre valide sui lanci di Jorge Martinez nelle prime sette riprese, e nessuna su Crepaldi: è così che il Città di Nettuno non c’è via di scampo. Nettissimo il 10 a 1 per l’UnipolSai in gara-uno della Serie di semifinale, dopo l’effimero e momentaneo 1 a 0 ospite al 2°. Al cambio di campo i bolognesi hanno capovolto immediatamente la situazione, pareggiando con una volata di Lampe e andando via a suon di extrabase (doppi di ...