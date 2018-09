Bari | gli esiti del convegno “Il Progetto Radici | un’idea innovativa per gli Italiani

Bari - "MUSEI CHE RACCONTANO LA PUGLIA" : OGGI IN FIERA SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO : ... da 0 a 13 anni, con l'acquisto di arredi e materiali didattici e attraverso interventi mirati come laboratori, spettacoli teatrali, itinerari, visite guidate a tema. Per queste attività il Comune ...

Minacce e sputi a Delia - la Barista che serve ?i migranti a Ventimiglia : Si chiama Delia, ha quasi 60 anni e il suo bar, l'Hobbit di Ventimiglia, accogli chiunque abbia bisogno di un posto dove stare, perché "non tutti quelli che vagano si sono persi", come scriveva l'autore del libro da cui il locale prende il nome.Lei ha deciso di accogliere anche i migranti che provano a lasciare l'Italia: prepara da mangiare, li accoglie al caldo quando l'inverno è rigido, permette loro di chiamare le loro famiglie e offre ...

Ventimiglia - minacce e insulti alla Barista che serve i migranti : "Ma io non mollo" : Titolare di un locale nella cittadina ligure, aiuta gli stranieri di passaggio verso la Francia: "Entravano adulti e bambini con le infradito d'inverno e la pancia vuota da giorni. Come potevo voltare la faccia?". Da allora ha ricevuto anche sputi ma non desiste anche se gli...

Bari - il Comune nega l’accesso al San Nicola ai consiglieri : “Volevamo verificarne lo stato” : La consigliera del Comune di Bari, nonché candidata sindaco indipendente, Irma Melini (Gruppo Misto), non ha potuto effettuare il sopralluogo al “San Nicola” per verificarne le condizioni a pochi giorni dall’inizio del campionato: “Trovo alquanto grave che il Comune di Bari stia negando l’accesso allo Stadio San Nicola, attualmente gestito dal Comune, a dei consiglieri comunali che hanno regolarmente ...

Ruvo di Puglia - Bari - - UN BILANCIO POSITIVO PER IL TALOS FESTIVAL DI RUVO DI PUGLIA : ... tra gli altri, di Aldo Patruno , Direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione PUGLIA, che si è impegnato nell'avviare un lavoro di ...

Bari - 1915 : quando l’Italia è stata orgogliosa di accogliere gli armeni : Chi sono gli armeni? Pochi lo sanno. Eppure soprattutto tra il 1915 e il 1918, in Anatolia, il governo ottomano dei «Giovani Turchi» ne trucidò almeno un milione e mezzo. Sono ancor meno gli italiani consapevoli del fatto che una colonia armena ebbe un suo “villaggio” a Bari. Non lo sanno neppure molti baresi. Di certo, la loro persecuzione è stato il primo esempio in epoca moderna di “pulizia” etnico-religiosa, anche se le autorità ...

Bari - INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA MICHELE EMILIANO 82EDIZIONE DELLA FIERA DEL LEVANTE : Questa FIERA PRESIDENTE nella testa del Suo collega Aldo Moro, doveva essere il luogo dove economia nazionale, questione meridionale e relazioni internazionali dovevano rilegittimare il genio ...

Barillari e Tagliente - un premio per due : Stelle nella notte tra cielo e palco. Scenario mozzafiato quello di ieri per la prima edizione del 'premio Castel Gandolfo 2018', iniziativa fortemente voluta dalle realtà del territorio per celebrare ...

Traffico passeggeri in aumento negli aeroporti di Brindisi e Bari : Brindisi - Nei primi otto mesi del 2018 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Brindisi e Bari sono stati 4.965.398, in crescita del più 5,8 per cento rispetto allo stesso periodo dello ...

Bari.Gli eventi in Fiera 82Campionaria Generale Internazionale 8 " 16 settembre 2018 #fieradiesserenelfuturo : Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 circa nell'area eventi allestita nello spazio adiacente l'ingresso Monumentale della Fiera del Levante.

Bari - il ministero sceglie la sede del palazzo di giustizia : Le indagini di mercato erano iniziate a fine maggio. E' stata aggiudicata la gara per l'individuazione dell'immobile: è il palazzo ex Telecom, ospiterà uffici della procura e tribunale -

Puglia - arriva l'autostrada del Salento da Bari a Lecce : 'Sarà interessante con il ministro del Sud e con il ministro Toninelli occuparsi dell'autostrada Bari-Lecce, un progetto che implica una forte volontà politica nazionale' ha dichiarato Emiliano alla ...