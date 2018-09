Bari | ecco la corazzata per la Serie D e De Laurentiis chiede 10 mila abbonamenti

Bari - ecco il colpo in attacco per De Laurentiis : colpo in attacco per il Bari targato De Laurentiis : come riferito da Sky Sport è in arrivo Demiro Pozzebon , centravanti classe '88 che si è svincolato dal Catania .

DIRETTA/ Calendario Serie D streaming video e tv - ecco i gironi : Bari nel gruppo I - Avellino nel G : Calendario Serie D 2018-2019: streaming video e DIRETTA tv, oggi verranno svelati i nove gironi della prossima stagione. 1^ giornata fissata per il 16 settembre. (Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 14:27:00 GMT)

Calciomercati Bari - ecco il colpaccio : vicino il ritorno di Brienza : CALCIOMERCATO Bari – Il Bari si prepara per l’inizio del nuovo progetto, dopo il fallimento è arrivato il presidente De Laurentiis che ha intenzione in poco tempo di portare il club in Serie A. Ma adesso bisogna ripartire dalla Serie D con l’obiettivo di conquistare subito la promozione. Nelle ultime ore contatto veramente importante di calciomercato, si avvicina sempre di più il colpaccio in attacco. Trattativa avviata ...

Bari - De Laurentiis scatenato : “presto in Serie A - ecco il nuovo allenatore” - tutto anche sul mercato : Dopo il fallimento il Bari si prepara a ripartire dalla Serie D con De Laurentiis presidente. Importanti obiettivi del numero uno, annunciato il nuovo allenatore: “il presidente sarà mio figlio Luigi, il sottoscritto ed Edoardo, l’altro mio figlio, saremo presidenti onorari. Questa squadra deve arrivare in Serie A il prima possibile. Cornacchini sarà l’allenatore? Sì, a breve Pompilio spiegherà il perché della scelta. Abbiamo scelto ...

Bari - De Laurentiis punta su Castori : ecco l'offerta : Il Bari di De Laurentiis ha deciso di puntare su Fabrizio Castori per la rinascita. Come scrive la Gazzetta dello Sport , è stato proposto all'ex Carpi e Cesena un ricco biennale.

Bari - ecco De Laurentiis. 'In Serie A velocemente. Napoli Niente commistioni' : Bari - 'Mio figlio Luigi si occuperà del Bari, l'ho convinto dopo giorni di chiamate e discussioni perché non si era mai interessato al calcio finora. Una cosa è certa: il Bari non sarà un'appendice ...

De Laurentiis : 'Il Bari non sarà mai un'appendice del Napoli. Ecco cosa faremo' : Sono l'unico presidente al mondo che si fa cedere i diritti di immagine. Voi sapete che in D c'è un limite agli stipendi, con i diritti d'immagine noi possiamo incrementare e convincere i calciatori ...

De Laurentiis presenta il progetto Bari : “ecco cosa ho in mente” : Aurelio De Laurentiis ha parlato per la prima volta ai tifosi del Bari, scossi dopo i recenti fatti che hanno portato il club in serie D Aurelio De Laurentiis ha presentato oggi in conferenza stampa le proprie idee in merito al futuro del Bari, club acquisito nella serata di ieri dopo l’annuncio del sindaco Decaro. “Ringrazio il sindaco per la fiducia. Quando mi hanno informato del Bari ero in ritiro a Dimaro con il Napoli, ...

De Laurentiis al Bari - ecco perchè è un’occasione straordinaria : asse con il Napoli e Serie A in pochi anni - il piano per spostare al Sud gli equilibri del grande calcio : Quella di ieri è stata una giornata storica non solo per il Bari ma per tutto il calcio italiano, inizia un nuovo progetto per una piazza storica che adesso guarda con fiducia al futuro dopo lo shock del fallimento, un programma che può portare il club a raggiungere la Serie A in pochi anni e che porta un nome ed un cognome: Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha superato in volata quello della Lazio Claudio Lotito ed è ...

De Laurentiis - ecco il piano per riportare il Bari in Serie A : Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli , è il nuovo proprietario del Bari e la Gazzetta dello Sport spiega con quale piano: 'Consegnato in un dossier di 35 pagine, il progetto ha respiro triennale. Tre milioni per la prima stagione in D, investimenti a crescere per il successivo biennio, ...

Shock Serie B - out due piazze storiche come Cesena e Bari : ecco le squadre pronte al ripescaggio : Si sono spente le ultime sperane per Cesena e Bari, due club storici non prenderanno parte al prossimo campionato di Serie B. “L’A.C. Cesena comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di aderire all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica di Forlì”, il club dovrebbe ripartite dalla Serie D. Game over anche per il Bari. “Negli ultimi giorni abbiamo valutato ...