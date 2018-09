Bari | auto passa col rosso e travolge 17enne in moto | è grave Minacciato equipaggio 118

Puglia - arriva l'autostrada del Salento da Bari a Lecce : 'Sarà interessante con il ministro del Sud e con il ministro Toninelli occuparsi dell'autostrada Bari-Lecce, un progetto che implica una forte volontà politica nazionale' ha dichiarato Emiliano alla ...

AdP. Trevisi - M5S - : "Nei negozi degli aeroporti di Bari e Brindisi si valorizzino le pubblicazioni di autori locali" : Per questo conclude non ritengo sia giusto avvantaggiare brand già famosi nel mondo e chiedo alla Regione di impegnarsi maggiormente per valorizzare le opere di autori locali".

Nubifragio su Bari - strade allagate e alberi caduti. Disagi per gli automobilisti in tangenziale : Sotto la Muraglia un albero ha distrutto la copertura del bar Miramare: i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Bagnanti in fuga dalle spiagge cittadine

Aggredisce l'autista dell'autobus e lo manda in Ospedale - nei guai 37enne di Bari - : «Interruzione di servizio pubblico e lesioni personali». È il conto che i Carabinieri della stazione di Racale hanno presentato a G.M.G. 37enne residente a Bari, deferito in stato di libertà, una ...

Bari - schianto sul guardrail della SS 16 : auto di traverso sulla carreggiata : auto finisce di traverso sulla statale 16. Di pochi minuti fa l'incidente sulla tangenziale di Bari, in direzione nord, all'altezza dell'uscita Stanic. Le dinamiche dell'incidente non sono chiare, ma, ...

Violenza Barista - preso presunto autore : 13.35 E' stato fermato a Milano un romeno di 34 anni, presunto autore di Violenza sessuale su una barista cinese, a Piacenza. L'uomo era in fuga. Era a piedi. E' stato individuato e identificato dai carabinieri di Piacenza. Si tratta di un pregiudicato che scontava ai domiciliari una condanna per altri reati. Aveva il permesso di uscire per lavorare durante il giorno, non di notte.

Fermato al casello di "Bari Nord" per l'atteggiamento sospetto - in auto nascondeva mezzo chilo di cocaina. Arrestato : Al volante di una Fiat Panda noleggiata stava percorrendo l'autostrada, quando è stato Fermato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari, insospettiti dal suo atteggiamento. Sono cominciati in ...

Bari - cedono i cavi del filobus su viale della Repubblica : stop alle auto - traffico in tilt : Si sono staccati all'improvviso e sono caduti sulla strada. I cavi della vecchia linea filobus di viale della Repubblica hanno ceduto. Sul posto sono arrivati i tecnici dell'Amtab e gli agenti della ...

Tribunale Bari - scambio accuse Pd-M5s alla Camera. Morani vs Sarti : “Bonafede incauto”. “Ve ne siete sempre fregati” : scambio di colpi tra Pd e M5S sulla sede individuata dal ministero della Giustizia, per ospitare gli uffici del Tribunale e della procura di Bari, dichiarato inagibile dopo una perizia tecnica, a causa delle strutture pericolanti. Il ring è l’aula della Camera, dove si sta discutendo la conversione del decreto-legge del 22 giugno 2018 (n. 73), che contiene le misure “urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento ...