Barbara D' Urso su tutte le furie | «Mi girano i co***» Ecco cosa sta succedendo

Mara Venier - Domenica In/ L'augurio di Barbara D'Urso sui social : "In bocca al lupo a noi!" : Mara Venier torna a Domenica In e in conferenza stampa ricorda l'aiuto di Fabrizio Frizzi ma anche quando la Rai l'ha fatta fuori senza che nessuno spendesse una parola per lei(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 21:38:00 GMT)

Pomeriggio 5 : la Marchesa e Maria Monsé fanno arrabbiare Barbara d'Urso - : Ma cosa è successo durante la diretta di oggi? Maria Monsé e la Marchesa d'Aragona hanno duramente discusso durante lo spazio dedicato alla cronaca rosa. Il motivo? Secondo la showgirl, l'opinionista ...

Pomeriggio 5 : la Marchesa e Maria Monsé fanno arrabbiare Barbara d’Urso : Barbara d’Urso: la Marchesa d’Aragona e Maria Monsé litigano a Pomeriggio 5 Se siete amanti delle liti televisive, l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5 fa al caso vostro. Anche se a pagarne i “danni” è stata Barbara d’Urso che non è riuscita a mostrare al pubblico ciò che aveva in serbo per loro. Ma cosa è successo durante la diretta di oggi? Maria Monsé e la Marchesa d’Aragona hanno duramente ...

Pomeriggio 5 - caos tra gli ospiti : Barbara d’Urso costretta a intervenire : Barbara d’Urso perde le staffe a Pomeriggio 5: lite tra gli ospiti Il talk-show di Barbara d’Urso regala sempre tante emozioni e colpi di scena. Anche quest’oggi, gli ospiti di Pomeriggio 5 hanno dato il meglio di sé, o forse il peggio?!? Non sta a noi dirlo. La seconda parte della trasmissione è stata dedicata […] L'articolo Pomeriggio 5, caos tra gli ospiti: Barbara d’Urso costretta a intervenire proviene da ...

'Mi girano i cogl***i...' - Barbara d'Urso mai così furente : il violento sfogo - chi distrugge : Barbara d'Urso , alla vigilia della nuova stagione di Domenica Live , in una intervista al Messaggero si sfoga contro i detrattori. 'Non mi importa delle critiche anche se a volte mi girano i cog***i ...

Mara Venier presenta la sua Domenica In. Sfida con il passato - Cristina Parodi - e il presente - Barbara D'Urso - . Video : Mara Venier torna ad essere la signora della Domenica. Dal 16 settembre, dopo quattro anni di assenza dalla Rai, la conduttrice veneta sarà infatti nuovamente al timone di Domenica In , per un'...

Barbara d'Urso : "Non m'importa delle critiche. Il trash piace ovunque" : Se vogliamo darle un aggettivo: inarrestabile: E' Barbara d'Urso stacanovista lavoratrice che non bada al riposo. Per tutta l'estate si è tenuta impegnata nel set della nuova serie de La Dottoressa Giò a distanza di 20 anni dalle ultime riprese. La fiction è tanto citata nei suoi programmi ripresi in questo periodo: Pomeriggio cinque e Domenica Live.Dei suoi programmi ma anche di altro si parla nell'intervista rilasciata a Il Messaggero. ...

Barbara D’Urso : “Renzi mi ha mandato foto del suo documentario - ce la sta mettendo tutta. Io in politica? Perché no” : “Dal set del suo documentario Renzi mi ha mandato qualche foto su Whatsapp si vede che ce la sta mettendo tutta”, a parlare è Barbara D’Urso che in un’intervista al Messaggero conferma l’intenzione di realizzare uno show con l’ex premier come aveva promesso a Domenica Live: “Matteo mi sembra un Berluconi a 40 anni, un grandissimo comunicatore. Non farà il 20% su Canale 5 (Florence, ndr) ma nei circuiti ...

Nemiche amatissime - Barbara d'Urso scrive a Mara Venier prima della sfida domenicale : La conduttrice dedica un 'in bocca al lupo' alla collega in vista del prossimo weekend, quando entrambe saranno in onda con...

Barbara D'URSO / "Le critiche mi preoccupano? Il trash piace ovunque e tutti vorrebbero essere al mio posto" : Le critiche non spaventano BARBARA D'URSO che confessa: "Più pietre mi lanciano addosso, più castelli costruisco". E il 16 settembre ritorna anche con Domenica Live.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 11:56:00 GMT)

Barbara D'Urso e la frecciatina a Pomeriggio 5 : «Se il tuo naso è rifatto - hai trovato chiuso...» : Barbara D'Urso e la gaffe in diretta tv. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Nel salotto di Pomeriggio 5 oggi si è parlato di ritocchini vip e nel 'mirino' degli opinionisti della trasmissione ci ...

Barbara D'Urso e la gaffe a Pomeriggio 5 : «Se il tuo naso è rifatto - hai trovato chiuso...». Ecco con chi ce l'ha : Barbara D'Urso e la gaffe in diretta tv. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Nel salotto di Pomeriggio 5 oggi si è parlato di ritocchini vip e nel 'mirino' degli opinionisti della trasmissione ci ...

Pomeriggio Cinque - Barbara D'Urso prova a far pace con Fedez : cosa si è spinta a offrirgli : pace fatta tra Fedez e Barbara D'Urso ? Tra i due, si sa, non è mai corso buon sangue, ma negli ultimi giorni qualcosa sembra essere cambiato. Sì perché nelle Instagram stories del rapper è apparso un ...

Barbara D'Urso - gaffe a Pomeriggio 5 : 'Se il tuo naso è rifatto...' : Barbara D'Urso e la gaffe in diretta tv. Nel salotto di Pomeriggio 5 oggi si è parlato di ritocchini vip e nel 'mirino' degli opinionisti della trasmissione ci sarebbe finita l'ex gieffina Lucia ...