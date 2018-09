B come Sabato | Andrea Delogu ci mostra lo studio in anteprima VIDEO

MotoGP oggi (sabato 8 settembre) - GP San Marino 2018 : a che ora cominciano e come vedere in tv le qualifiche a Misano : Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, è tempo di qualifiche per quanto riguarda il Gran Premio di San Marino 2018 del Motomondiale. Le tre classi scendono in pista per andare a comporre la griglia di partenza di domani, con l’incognita meteo sempre dietro l’angolo. Sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli si incomincerà con le ultime sessione di prove libere, per passare alle qualifiche del pomeriggio. Chi riuscirà a ...

'B come Sabato' : dal 15 settembre su Rai2 e Radio2 con Delogu e Corsi : Una maniera scanzonata e divertente per esaltare la parte gioiosa dello sport, che prima di tutto è un momento di incontro sia per chi lo pratica, che per coloro che ne sono spettatori. La versione ...

B come Sabato : il nuovo programma di Rai2 sul mondo del calcio e dello sport : Andrea Delogu e Gabriele Corsi saranno alla guida del nuovo programma pomeridiano del Sabato di Rai2.

Dal 15 settembre 'B come sabato' - con Andrea Delogu e Gabriele Corsi su Rai2 e RaiRadio2 : Saranno i Campioni stessi a spiegare ad Andrea e Gabriele le regole del loro sport e a raccontare le loro vite, oltre a sfidare i vari ospiti in una serie di divertenti e improbabili competizioni. Ad ...

Gabriele Corsi a Blogo - tra B come Sabato - Reazione a catena e (forse) Affari tuoi (VIDEO) : Nuova avventura televisiva per Gabriele Corsi, sempre più impegnato sul piccolo schermo negli ultimi tempi. Il componente del Trio Medusa, infatti, sarà il conduttore di B come Sabato, il programma che debutterà su Rai2 a partire da Sabato 15 settembre. Al suo fianco Andrea Delogu e Marco Mazzocchi (video intervista Blogo). B come Sabato, nuovo programma Rai2: conferenza stampa prosegui la ...

Al via “B come Sabato” : il racconto delle città della Serie BKT : A partire da questa stagione la Serie BKT è diventata parte integrante dell’offerta Rai con la trasmissione dell’anticipo del venerdì sera. L’emittente di Stato ha così deciso di inserire in palinsesto un altro interessante approfondimento legato al campionato cadetto: “B come Sabato”, il nuovo programma condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi con Marco Mazzocchi […] L'articolo Al via “B come ...

B come Sabato - nuovo programma Rai2 : conferenza stampa : conferenza stampa LIVE | CLICCA QUI PER AGGIORNARE Sta per iniziare nella sede Rai di Roma in Viale Mazzini la conferenza stampa di presentazione di B come Sabato, il nuovo programma di Rai2 in onda in diretta da Napoli ogni Sabato pomeriggio, a partire dal 15 settembre alle ore 13.30, per raccontare il lato più umano del calcio e il folclore della provincia italiana. In primo piano il campionato di Serie B. prosegui la letturaB come ...

B come Sabato su Rai 2 - con Andrea Delogu e Gabriele Corsi : ecco quando : Arriva su Rai2 “B come sabato”, il nuovo programma condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi dedicato al campionato di Serie B Rai 2 ha deciso di puntare sul campionato di Serie B con il lancio di “B come sabato“, un nuovo programma sportivo e di approfondimento dedicato al campionato cadetto. ecco tutte le anticipazioni e la data di partenza del nuovo programma condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi. B come sabato ...

Rai 2 si accende sulla Serie B : stasera in diretta l’anticipo Brescia-Perugia - dal 15 settembre «B come Sabato» : Gabriele Corsi Dopo l’esordio della Serie A, tocca alla Serie B dare il via alla stagione 2018/19. La novità è che sarà DAZN, la piattaforma digitale di Perform, a garantire tutte le partite del campionato cadetto. Ma non solo: l’anticipo del venerdì sera – come vi avevamo già scritto qui – sarà trasmesso anche in chiaro dalla Rai. Si parte con Brescia-Perugia. Serie B 2018/19: Brescia-Perugia in diretta su Rai 2 Il ...

F1 - GP Belgio 2018 : domani le qualifiche (sabato 25 agosto). A che ora cominciano e come vederle in tv : domani, sabato 25 agosto, il circuito belga di Spa-Francorchamps sarà teatro di sfide accattivanti e il copione però sempre lo stesso: Mercedes vs Ferrari, Lewis Hamilton vs Sebastian Vettel. I due team rivali si contenderanno la conquista della pole, presentando delle vetture modificate per adattarsi alle caratteristiche della pista nelle Ardenne. Un tracciato particolare, mix ideale tra tatti veloci e misti. Servirà una macchina performante ...

Tuffi - Europei 2018 : sabato 11 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Sesta giornata degli Europei di Tuffi. Torna sul trampolino Elena Bertocchi nei 3m femminili e con lei ci sarà anche Chiara Pellacani. Attenzione anche alla prova del sincro misto dalla piattaforma con Batki-Verzotto che puntano ad una medaglia PROGRAMMA gare ore 10.30: Preliminari 3m donne ore 14.30: Finale sincro misto piattaforma ore 16.00: Finale 3m donne ITALIANI IN gara Sincro Misto Piattaforma: Noemi Batki e Maicol Verzotto 3m ...

Golf - PGA Championship 2018 : programma - orari e startlist di sabato 11 agosto. come vederlo in tv : Secondo round condizionato dal maltempo sul Bellerive Country Club, dove va in scena il PGA Championship 2018, quarto torneo dello Slam che consegnerà il vincitore alla leggenda. Gary Woodland continua a comandare la classifica con 10 colpi totali sotto il par, sfruttando al meglio uno strepitoso eagle alla buca 17 che gli ha consentito di preservare un vantaggio minimo su Kevin Kisner e su Brooks Koepka, quest’ultimo smanioso di prendersi ...