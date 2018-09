Atac | al via vendita titoli di viaggio con prezzo maggiorato sul bus con tornello

Roma - ancora fiamme su un bus Atac : paura a via Courmayeur : E' ancora emergenza 'Flambus' come è stata ribattezzata sui social. In via Courmayeur, traversa di via Cortina D'Ampezzo l'ennesimo autobus ha preso fuoco. La schiuma dell'estintore sulla strada, ...

Stefano : numeri importanti da Atac - sono conferma risanamento avviato : Roma – “numeri importanti che confermano il risanamento che abbiamo avviato dell’azienda a partire dallo scorso anno. La strada e’ ancora lunga, ma la direzione e’ chiara #Roma #Atac”. Lo scrive su Twitter il presidente della commissione Mobilita’ di Roma Capitale, Enrico Stefano (M5S), commentando la notizia diffusa stamattina da Atac sulla crescita nelle vendite di titoli di viaggio. L'articolo ...

Autista guida il bus guardando un video sul telefonino. L'Atac avvia un'inchiesta interna : L'Autista del bus guarda un video. Non sul divano di casa o al pc, ma con il volante tra le mani. Scorrono le immagini, film, serie tv o altro non è chiaro, forse una clip musicale, sullo smartphone ...

Atac - forte crescita delle vendite di titoli di viaggio a luglio : ricavi a +7 - 5% rispetto a luglio 2017 - titoli turistici +38 - 9% : ricavi in aumento del 2,3% nei primi sette mesi del 2018 rispetto al 2017. vendite con B+ cresciute del 200% Roma – vendite di titoli di viaggio in deciso progresso nel mese di luglio 2018. I ricavi per Atac, infatti, sono cresciuti del 7,5% rispetto a luglio 2017, il 6,4% in più rispetto a quanto previsto dal budget, per un valore totale di circa 22 milioni e 200 mila euro. Al buon andamento hanno contributo, in particolare, le vendite di ...

Atac : Maggiore attenzione per i diversamente abili - al via quattro nuove linee bus attrezzate con pedane : Roma – Al via da oggi quattro nuove linee bus Atac attrezzate per il trasporto dei diversamente abili. Le quattro linee, istituite grazie alla proficua collaborazione con il disability manager del Campidoglio, Andrea Venuto, e alla partecipazione dell’assessorato alla Città in movimento e dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, si aggiungono alle 17 già esistenti portando a 21 il numero delle tratte dove sarà garantita la ...