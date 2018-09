Asselborn vs Salvini | scontro sui migranti a Vienna Video | Ministro del

Migranti - lite tra Salvini e il ministro lussemburghese Asselborn a Vienna : Gli ho risposto che io invece lavoro perché i ragazzi italiani , ed Europei, tornino a mettere al mondo dei figli perché non voglio nuovi schiavi. Guardate la sua reazione, non l'ha presa bene'.

"Basta migranti - servono figli". Così Salvini ha fatto infuriare Asselborn : Loscontro tra Salvini e Jean Asselborn è diventato in poco tempo un caso nazionale. Forse addirittura internazionale. La reazione del ministro degli Esteri e degli Affari Europei ha attirato l"attenzione della stampa dopo la pubblicazione del video (guarda qui) durante la conferenza europea sulla sicurezza e l'immigrazione.Il ministro lussemburghese ha interrotto l"inquilino del Viminale più volte, lasciandosi poi scappare un'espressione poco ...

Asselborn VS SALVINI - SCONTRO SUI MIGRANTI A VIENNA/ Video - Salvatore Merlo ironizza : "Ecco cosa ha detto..." : VIENNA, lite ASSELBORN-SALVINI nella conferenza sui MIGRANTI: Video del battibecco, il Ministro del Lussemburgo sbotta "mer.. alors". I motivi dello SCONTRO(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 19:40:00 GMT)

Salvini - scintille a Vienna con Asselborn che sbotta : 'Merde alors!' : Gli ho risposto che io invece lavoro perché i ragazzi italiani, ed Europei, tornino a mettere al mondo dei figli perché non voglio nuovi schiavi. Guardate la sua reazione, non l'ha presa bene'. 'È ...

Salvini - scintille a Vienna con Asselborn che sbotta : «Merde alors!» : «Et merd alors!». Si è chiusa così, con una esclamazione a dir poco colorita, una aspra lite tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il responsabile degli...

Salvini - scintille a Vienna con Asselborn che sbotta : «Merde alors!» : «Et merd alors!». Si è chiusa così, con una esclamazione a dir poco colorita, una aspra lite tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il responsabile degli...

Scontro Salvini-Asselborn su migranti : "mer..."/ Video - Maroni contro il ministro del Lussemburgo : Vienna, lite Asselborn-Salvini nella conferenza sui migranti: Video del battibecco, il ministro del Lussemburgo sbotta "mer.. alors". I motivi dello Scontro(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:19:00 GMT)

Salvini provoca il Lussemburgo sui migranti : 'Hanno bisogno di schiavi a basso costo' - Ira con parolaccia del ministro Asselborn : Gli ho risposto che io invece lavoro perché i ragazzi italiani , ed Europei, tornino a mettere al mondo dei figli perché non voglio nuovi schiavi. Guardate la sua reazione, non l'ha presa bene. Ha ...

"Quel ministro è stato volgare". Così Salvini zittisce Asselborn : Sono bastate poche parole a Matteo Salvini per liquidare l"omologo del Lussemburgo, Jean Asselborn. Sembrava quasi divertito il ministro dell"Interno nel rispondere alle domande dei cronisti in conferenza stampa a margine del vertice che si è tenuto a Vienna sulle migrazioni. "Ringrazio il ministro del Lussemburgo che ha dato visibilità a questa riunione...- ha detto il vicepremier - dei suoi toni pacati e il dibattito sereno se ne parla in ...

Chi è Asselborn - il ministro che ha litigato con Salvini : Jean Asselborn, il ministro degli Esteri lussemburghese responsabile delle politiche per l'immigrazione con cui oggi ha litigato Matteo Salvini a Vienna, è il decano dei capi delle diplomazie dell'...

Asselborn - chi è il ministro degli Esteri del Lussemburgo che ha litigato con Salvini : fu il primo a criticare l’Ungheria di Orban : Nessuno in Europa è in carica da più tempo come ministro degli Esteri. Jean Asselborn, protagonista della lite con Matteo Salvini sui migranti, è il titolare degli Esteri del Lussemburgo dal 2004. E, nel 2016, prima dell’eurodeputata Judith Sargentini, fu lui ad invocare la sospensione o, addirittura, l’espulsione dell’Ungheria dall’Unione europea a causa del suo trattamento verso i richiedenti asilo. Membro del Partito socialista dei ...

Asselborn attacca Salvini : 'In Lussemburgo venivate a lavorare voi italiani' - il video : Matteo Salvini e la sua politica sull'immigrazione fanno discutere. In Italia, così come in Europa. Più volte è accaduto che qualcuno abbia fatto leva sul fatto che l'Italia è stato anche un paese di migranti, ma fino ad ora mai nessuno fuori dai confini lo aveva fatto presente in maniera così dura. E' toccato al Ministro degli esteri del Lussemburgo Jean Asselborn che, durante l'intervento del rappresentante italiano a Vienna, non ha esitato ad ...

"Meno migranti" - "Et merde alors" : scontro a Vienna Salvini-Asselborn : Lo scontro tra Salvini e il responsabile lussemburghese degli Esteri e degli Affari europei, Jean Asselborn a Vienna

Ecco chi è Asselborn - ministro del Lussemburgo che ha attaccato Salvini : Forte della sua lunga storia politica, prima come amministratore locale e poi come vicepremier e ministro, nel pieno dell'emergenza migranti, il ministro aveva condannato la decisione di Budapest di ...