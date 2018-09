Assassin's Creed Odyssey entra in fase Gold : Assassin's Creed Odyssey è ufficialmente in fase Gold, arriva l'annuncio direttamente da Ubisoft.Il gioco è ormai alle porte, e come riporta VG247 debutterà in tutto il mondo per tutte le console, anche Nintendo Switch (anche se solamente in Giappone).Assassin's Creed Odyssey è atteso per venerdì 5 ottobre, mentre ora sappiamo che nella giornata di oggi il gioco è per l'appunto entrato nella fatidica fase Gold, per cui lo sviluppo è ormai ...

Annunciata l'edizione rimasterizzata di Assassin's Creed 3 : Come riportato da Kotaku, Ubisoft ha confermato che il season pass di Assassin's Creed Odyssey includerà, tra le altre cose, una versione rimasterizzata di Assassin's Creed III. I giocatori, dunque, potranno tornare a vestire i panni di Connor nel gioco rivisto dal punto di vista tecnico.l'edizione remaster includerà tutti i DLC pubblicati e Assassin's Creed 3 Liberation: Remastered.Il remaster di Assassin's Creed III sarà disponibile anche in ...

Assassin's Creed Odyssey su Switch? Sì ma solo in Giappone : Di fronte a questo nuovo annuncio riguardante Assassin's Creed Odyssey sembra di rivedere ciò che è accaduto con Resident Evil 7 alcuni mesi fa.Praticamente nessuno si aspettava un annuncio legato ad Assassin's Creed Odyssey nel corso del Nintendo Direct ma la grande N ha deciso di seguire una strada particolare pur di portare questo ultimo capitolo del franchise Ubisoft su Switch. Niente porting per Odyssey ma una versione cloud che sarà ...

In Assassin’s Creed Odyssey anche l’audio avrà una sua grande importanza? : Si accorcia sempre di più la strada verso la release di Assassin's Creed Odyssey, il nuovo capitolo dell'ormai storica serie Ubisoft dedicata alla millenaria lotta tra Assassini e Templari. Dopo aver sviscerato sapientemente numerose epoche storiche - dalla terza Crociata in Terra Santa del primo capitolo arrivando fino alla Londra vittoriana di Assassin's Creed Syndicate, non perdendo occasione poi per fare una capatina anche nel faraonico ...

Svelati i dettagli del piano post lancio per Assassin's Creed Odyssey : Ubisfot ha Rivelato il piano di contenuti live per Assassin's Creed Odyssey, tra cui i contenuti del Season Pass, che comprenderà due nuovi archi narrativi e Assassin's Creed III Remastered.Sono molte le sorprese in ballo dunque, riportiamo dunque il comunicato ufficiale Ubisoft qui di seguito:

Come sarà il Season Pass di Assassin’s Creed Odyssey : svelati i contenuti : Non manca molto all'uscita di Assassin's Creed Odyssey, futuro capitolo della storica saga Ubisoft che vedrà i giocatori impegnati nell'Antica Grecia. Il gioco è forse il titolo più ambizioso della serie: a testimoniarlo ad esempio è la modalità Esplorazione, svelata pochi giorni fa da alcuni leak e annunciata da Ubisoft. Come saprete Assassin's Creed Odyssey disporrà di un Season Pass, che a fronte dell'acquisto garantirà ai giocatori la ...

Assassin’s Creed Odyssey : I contenuti post lancio : Ubisoft ha annunciato il piano post lancio per Assassin’s Creed Odyssey, che include un Season Pass con due corpose storie a episodi e Assassin’s Creed III Remastered. Inoltre, tutti i giocatori di Assassin’s Creed Odyssey avranno accesso a contenuti gratuiti tra cui i racconti episodici Lost Tales of Greece, ed eventi in-game giornalieri e settimanali. Assassin’s Creed Odyssey: Tutti i contenuti post lancio Il programma ...

Assassin's Creed Odyssey torna a mostrarsi nel nuovo spot TV : Assassin's Creed Odyssey si sta rapidamente avvicinando, il che significa che Ubisoft sta iniziando a spingere sul versante della promozione del suo gioco.Come riporta Dualshockers, il publisher ha pubblicato un nuovo breve spot televisivo per Assassin's Creed Odyssey. In realtà, non c'è molto di nuovo da vedere in questo video, si continua a sfoggiare la Grecia abbastanza bene, oltre a fornirci ancora una volta un'occhiata all'ormai famoso ...

Assassin's Creed Odyssey : ecco una lunga sequenza di gameplay nei panni di Leonida di Sparta : Come abbiamo potuto testimoniare noi stessi durante la prova di Assassin's Creed Odyssey svoltasi a Parigi la scorsa settimana, il gioco si aprirà con un'imponente battaglia campale, che fungerà da prezioso tutorial iniziale.La battaglia non è altro che quella delle Termopili, che vide un ristretto numero di Spartani sacrificarsi contro le truppe dei persiani guidati da Serse. Eroe di quella battaglia fu Leonida re di Sparta, proprio colui che ...

Assassin’s Creed Odyssey - abbiamo provato le prime ore del gioco Ubisoft : Assassin’s Creed è sicuramente una delle saghe videoludiche più famose al mondo. L’eterna lotta fra Templari e Assassini ha ammaliato tutti quei giocatori in cerca di avventure memorabili e protagonisti carismatici e iconici. Il brand Ubisoft negli ultimi anni però ha vissuto un periodo di stanca, dovuto forse all’assenza di idee valide in grado di rinnovare il gameplay che rese celebri i primi capitoli del ...

In Assassin's Creed Odyssey saranno disponibili due modalità di gioco : In un recente video di gameplay, IGN ha rivelato che Assassin's Creed Odyssey presenterà due modalità di gioco. La prima si chiamerà modalità guidata (Guided Mode) e sarà simile a quello che i giocatori hanno provato nei precedenti giochi AC e l'altra si chiamerà modalità esplorazione (Exploration Mode).Come riporta DSOGaming, entrando in maggiori dettagli, in modalità guidata i marcatori verranno visualizzati in ogni momento e gli obiettivi ...

Rivelata per Assassin’s Creed Odyssey la Modalità Esplorazione : Se ne parla davvero molto in questi giorni: Assassin's Creed Odyssey è uno dei capitoli della saga di Ubisoft più attesi. In queste ore fra l'altro sono emersi dei dettagli parecchio interessanti sul gioco. Stiamo parlando nello specifico dell'estrema libertà che avrà il giocatore in qualsiasi frangente di gameplay: dalle scelte di dialogo alla personalizzazione dello stile di combattimento, finendo in altri piccoli dettagli che lo renderanno ...

Il nuovo trailer di Assassin's Creed Odyssey mostra il potere della scelta : Da quanto abbiamo appreso fino ad ora sull'atteso Assassin's Creed Odyssey, sappiamo che ci saranno molte scelte difficili e importanti che i giocatori dovranno compiere e sappiamo anche che ci sarà un sistema di combattimento altamente personalizzabile. Nel caso in cui non foste ancora convinti che questo gioco fornirà ai giocatori varie scelte, è stato rilasciato un nuovo trailer che sottolinea proprio la loro importanza.Come riporta ...

Nuovo trailer Assassin’s Creed Odyssey sull’importanza delle scelte : Assassin's Creed Odyssey sarà l'ultimo capitolo della saga di Ubisoft ad avere cadenza annuale, dopo il precedente anno sabbatico preso dall'azienda francese. La serie focalizzata sugli assassini nel tempo si è evoluta progressivamente verso il genere degli action-GDR, uscendo dal canone standard del puro action che aveva caratterizzato tutti i capitoli precedenti. In questo articolo, qualche giorno fa, vi avevamo parlato dell'importanza ...