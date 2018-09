Asm | Paolo Federico nominato amministratore unico

Temptation Island - l'ultima puntata tr Asm essa prima : Gianpaolo perde le staffe - Spoiler : La quinta e ultima puntata di Temptation Island 2018 anticipa la messa in onda in televisione. Tradizionalmente il reality show viene trasmesso di lunedì sera su Canale 5 ma eccezionalmente per questa settimana la puntata finale verrà trasmessa di mercoledì: il 1° agosto vedremo l'epilogo di questa quinta edizione che sta riscuotendo un grande successo in termini di ascolti. Al centro della puntata ci saranno i falò finali delle coppie rimaste ...

Diletta Leotta approda alla serie A - in coppia con Paolo Maldini anche per una trAsmissione su Dazn : Un reality e ancora calcio per Diletta Leotta. La serie A per esserci precisi. La bionda giornalista approda a Dazn. Il servizio di sport in streaming live e on demand, annuncia oggi l’ingresso nella piattaforma anche di un’altra stella: Paolo Maldini. Leotta sarà la conduttrice della serie A a partire dalla stagione 2018/2019, e presenterà anche una trasmissione calcistica con un format originale che sarà annunciata prossimamente, mentre ...