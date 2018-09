Asia Argento | sui social la petizione per farla tornare

X Factor 12 seconda puntata - sui social la petizione per salvare Asia Argento : La seconda puntata di X Factor 12 procede spedita con le Audition, I giudici Fedez, Mara Maionchi e Asia Argento sono rodati e funzionano bene insieme, ma questa come ormai sappiamo non sarà...

XFactor - le lacrime di Mara Maionchi e Asia Argento per l’esibizione di Camilla con “La notte dei miracoli” di Lucio Dalla : Il secondo appuntamento del talent show, prodotto da Fremantle e condotto da Alessandro Cattelan, ha visto le apprezzatissime performance di Camilla Musso, sedicenne di Asti che ha interpretato “La notte dei miracoli” di Lucio Dalla, facendo commuovere Mara e Asia fino alle lacrime, quella di Luna Melis, anche lei sedicenne, con “Bang Bang” di Dua Lipa, e diLeonardo Parmeggiani, 19 anni da Monteveglio (BO) con “Fly me to the Moon” di Frank ...

Caso Asia Argento - anche Jimmy Bennett è stato accusato di molestie sessuali dall’ex fidanzata : “Mi ha manipolata - non mi sentivo al sicuro” : C’è un nuovo colpo di scena nel Caso Asia Argento. Il giovane attore americano Jimmy Bennett, che ha accusato la regista italiana di presunta violenza sessuale quando era ancora minorenne, chiedendole 380 mila dollari in cambio del suo silenzio, sarebbe stato a sua volta stato denunciato di molestie nel 2015 dalla sua ex fidanzata. Secondo quanto riportato dal sito Daily Beast, entrato in possesso degli atti legali, la ragazza sarebbe ...

X Factor 12 seconda puntata - sui social la petizione per salvare Asia Argento : La seconda puntata di X Factor 12 procede spedita con le Audition , I giudici Fedez, Mara Maionchi e Asia Argento sono rodati e funzionano bene insieme, ma questa come ormai sappiamo non sarà la ...

Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale a X-Factor 12/ Oggi ospite - ma prenderà il posto di Asia Argento? : Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale sarà ospite a X Factor 12 nel corso della puntata di questa sera, 13 settembre, su Sky Uno. prenderà il posto di Asia Argento?(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:40:00 GMT)

X Factor 218 - nuovo giudice al posto di Asia Argento/ Chi è? Tutto pronto per l'annuncio ufficiale ma... : Chi sostituirà Asia Argento? Ancora non c'è un annuncio ufficiale ma nella seconda puntatata di Factor 2018 potrebbe arrivare il grande annuncio. Ecco i papabili(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 13:13:00 GMT)

Caso Asia Argento - il colpo di scena : “anche Jimmy Bennett accusato di molestie sessuali da una sua ex” : Dopo le accuse mosse da Jimmy Bennett contro Asia Argento, si scopre che anche l’attore americano fu accusato in passato di molestie sessuali, ricatti e stalking dalla sua giovane ex fidanzata Il Caso Asia Argento-Jimmy Bennett sembra non dare tregua alla cronaca, rivelando giorno dopo giorno colpi di scena degni di un film. Dopo le pesanti accuse dell’attore statunitense sul conto della figlia di Dario Argento, la rivelazione ...

Caso Asia Argento - anche Jimmy Bennett ha una denuncia per molestie : Asia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestieAsia Argento, da paladina del ...

X Factor 2018 Ed. 12 - Audizioni/ Diretta : Simona Ventura non torna e difende Asia Argento (13 settembre) : X Factor 2018, seconde Audizioni: le anticipazioni e la smentita di Simona Ventura che difende Asia Argento. Stasera venerdì 13 settembre, in onda su SkyUno.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 06:30:00 GMT)

Asia Argento torna su Instagram dopo lo scandalo molestie ed è irriconoscibile : Asia Argento torna a mostrarsi su Instagram dopo lo scandalo molestie che l’ha travolta. La figlia di Dario Argento ha postato un breve video sulle Stories, in cui appare irriconoscibile. D’altronde l’ultimo periodo non è stato affatto semplice per l’attrice italiana, che ora si trova a fare i conti con uno scandalo che rischia di rovinare per sempre la sua carriera. Asia era assente dal suo profilo social dal 23 luglio, ...

X Factor 12 - Lodo Guenzi ospite in studio. Sostituirà Asia Argento? : La seconda puntata di X Factor 2018 in onda giovedì 13 settembre alle 21.15 su Sky Uno , canale 108, , avrà come ospite al tavolo dei giudici Lodo Guenzi, frontman de 'Lo Stato Sociale' . Nel ...

Asia Argento - addio a X-Factor : il commento di Simona Ventura : Simona Ventura difende Asia Argento e parla del suo approdo a X-Factor Sul presunto addio di Asia Argento a X-Factor ne hanno parlato chiunque, e oggi anche Simona Ventura, per molti una delle possibili sostitute della famosa regista per il ruolo di giudice nel talent, ha rotto il silenzio. La conduttrice di Temptation Island Vip, intervistata da Chi, ha prima di tutto lanciato una freccia a favore di Asia, attualmente allontanata dal ...

Asia Argento lascia X-Factor : Simona Ventura prende le sue difese e critica lo show : X-Factor, Asia Argento lascia lo show: Simona Ventura la difende e poi prende le distanze dal programma Di Asia Argento si è detto e scritto molto nelle ultime settimane. Le accuse dell’attore Jimmy Bennet, rese note da un articolo pubblicato dal New York Times, hanno infatti alzato un polverone mediatico che, inevitabilmente, ha travolto anche […] L'articolo Asia Argento lascia X-Factor: Simona Ventura prende le sue difese e critica ...

X FACTOR 2018/ Tutti pazzi per Martina Attili e… Asia Argento : X FACTOR 2018, anticipazioni: sale l'attesa per la seconda puntata delle audizioni mentre il web è impazzito per Martina Attili e Asia Argento prossima all'addio.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 07:38:00 GMT)