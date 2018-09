Ascolti tv | Non dirlo al mio capo 2 debutta con oltre 4 7 milioni di telespettatori

Ascolti TV | Giovedì 13 settembre 2018. Non Dirlo al mio Capo 2 parte dal 22.4% - W L’Italia dal 5.1% : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale Su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 4.770.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale 5 San Andreas ha raccolto davanti al video 1.903.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 l’incontro valido per i Mondiali di Volley 2018 Italia – Belgio ha interessato 2.215.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Pintus@Ostia Antica ha catturato l’attenzione di ...

Ascolti TV | Giovedì 13 settembre 2018. Non Dirlo al mio Capo parte dal 22.4% - W L’Italia dal 5.1%. Cala ancora Vieni da Me (9.2%) : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale Su Rai1 Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato 4.770.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale 5 San Andreas ha raccolto davanti al video 1.903.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 l’incontro valido per i Mondiali di Volley 2018 Italia – Belgio ha interessato 2.215.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Italia 1 Pintus@Ostia Antica ha catturato l’attenzione di ...

La prova del cuoco - nonostante l’impegno di Elisa Isoardi gli Ascolti calano : Elisa Isoardi, si vede, ci mette tanto impegno. Il clima a La prova del cuoco sembra migliorato rispetto alla prima puntata, nonostante il programma sia partito sotto una cattiva stella. Eppure il pubblico scappa dal programma del mezzogiorno: al terzo giorno di rilevazione Auditel, già 300mila spettatori (pari a quasi due punti di share) hanno cambiato canale e scelto altro. Se gli ascolti del debutto (1.611.000 spettatori con il 15.95% di ...

Ascolti TV | Martedì 11 settembre 2018. Una Pallottola nel Cuore parte dal 20.8%. Cala Il Paradiso (10.8%) - Vieni da Me non migliora (10.5%) e Detto Fatto si avvicina (7.7%) : Sergio Assisi, Giorgio Proietti, Francesca Inaudi Nella serata di ieri, Martedì 11 settembre 2018, su Rai1 la prima puntata di Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.310.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Canale 5 per la Nations League Spagna – Croazia ha raccolto davanti al video 2.183.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 il film Avengers: Age of Ultron ha interessato 1.266.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su ...

ELISA ISOARDI - LA PROVA DEL CUOCO/ Voto insufficiente : gli Ascolti Non sono quelli della Clerici... : A pochi giorni dall'esordio a La PROVA del CUOCO, ELISA ISOARDI anticipa alcune delle novità della prossima edizione tra nuove rubriche e una durata maggiore. (Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 13:09:00 GMT)

Di Maio : "Ascoltiamo gli italiani - non le agenzie di rating" : Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e vicepresidente del Consiglio, è stato ospite stamane alla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta (Lucca). Intervistato da Peter Gomez, il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito quali saranno le linee guida della prossima legge di bilancio.“Nella prossima legge di bilancio deve partire il reddito di cittadinanza per consentire almeno ai 5 milioni di italiani in povertà assoluta per riuscire a ...

Di Maio alla Festa del Fatto : “Nella legge di Bilancio ci sarà reddito cittadinanza per 5 milioni di poveri. Ascoltiamo gli italiani - non le agenzie di rating” : “Nella prossima legge di Bilancio deve partire il reddito di cittadinanza per consentire almeno ai 5 milioni di italiani in povertà assoluta per riuscire a trovare un lavoro”. E sullo spread vicino ai 300 punti base “dobbiamo scegliere tra il giudizio di un’agenzia di rating o gli interessi dei cittadini. Non possiamo pensare di stare dietro ai giudizi di un’agenzia ma poi pugnalare alle spalle gli italiani. Per ascoltare ...