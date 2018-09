Arriva Seabin per ridurre la plastica nel mare : San Benedetto, 14 set. - (AdnKronos) - Contro l’inquinamento del mare Arriva Seabin, un dispositivo innovativo per la raccolta del materiale plastico. Installato nei porti di Fano e San Benedetto del Tronto nelle Marche, il nuovo sistema tecnologico rientra nel più vasto progetto #Plastic Less promo

Arriva Seabin per ridurre la plastica nel mare : Contro l’inquinamento del mare Arriva Seabin, un dispositivo innovativo per la raccolta del materiale plastico. Installato nei porti di Fano e San Benedetto del Tronto nelle Marche, il nuovo sistema tecnologico rientra nel più vasto progetto #Plastic Less promosso da Life Gate, al quale ha aderito anche Whirlpool Emea, che ha presentato allo Yacht Club Marina dei Cesari (Fano) il proprio sostegno all’iniziativa: “Con #Plastic Less vogliamo ...