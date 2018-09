Armi e droga del clan | presi in 4 | c' è anche una 15enne

Droga - cash - Armi e orologi di lusso. Blitz all'alba : arrestati quattro pusher : Blitz della polizia di Monza contro lo spaccio della Droga: quattro le persone che sono finite in manette all'alba di mercoledì. Si tratta di tre uomini e una donna. Le indagini nei loro confronti ...

MAFIA - CLAN PERNA : ARRESTI IN PUGLIA/ Ultime notizie Vieste : traffico di droga e detenzione di Armi da fuoco : MAFIA, CLAN PERNA: ARRESTI in PUGLIA. Ultime notizie Vieste (Foggia), tra i reati contestati traffico di droga e detenzione di armi da fuoco. Nuovo duro colpo alla mala locale. (Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 10:45:00 GMT)

Cremona : Armi e droga - carabinieri arrestano due persone : Milano, 8 set. (AdnKronos) - I carabinieri di Cremona hanno arrestato due uomini, cittadini albanesi di 33 e 34 anni, per detenzione illegale di armi, possesso di sostanze stupefacenti e ricettazione. In particolare nell'abitazione del 34enne, tra Cremona e Sospiro, i militari hanno trovato 1,4 chil

Monza : bloccato mentre attraversa binari con droga - Armi e munizioni : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - bloccato mentre attraversava i binari della stazione di Monza, viene trovato in possesso di droga, armi e munizioni. E' accaduto a un 27enne di nazionalità bulgara, che ora è indagato in stato di libertà. Il giovane è stato notato da una pattuglia della polizia ferrovia

In auto con hashish e marijuana - in casa con altra droga e Armi. Arrestato giovane di Giurdignano - : Non soltanto droga, tra hashish e marijuana, ma anche una pistola e un revolver. Così, nel pomeriggio, a Uggiano la Chiesa, nella frazione di casamassella, i carabinieri del N.O.R.M. della Compagnia ...

Traffico di droga e Armi - fermi a Vieste : ANSA, - FOGGIA, 27 AGO - Presunti esponenti al vertice di due clan rivali sono stati fermati a Vieste , Foggia, nel corso di un'operazione della polizia coordinata dalla Dda di Bari. Nella cittadina ...

Armi e droga sequestrati a Napoli : c'è anche una pistola-telefonino - : I carabinieri hanno rinvenuto nel quartiere di San Pietro a Patierno 25 chili di stupefacenti e un arsenale: la pistola con l'aspetto di un cellulare, una semiautomatica calibro 22, è particolarmente ...

Mantova : fermato per un controllo gli trovano addosso Armi e droga : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - fermato per un normale controllo, viene trovato in possesso di armi e droga. E' accaduto nel Mantovano a un 40enne che è stato denunciato. L'uomo è stato fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Castiglione delle Stiviere. addosso gli sono stati

Allevamento abusivo - droga e Armi : arrestata un'intera famiglia : 18 luglio 2018 , modifica il 18 luglio 2018 - 10:38, RIPRODUZIONE RISERVATA Leggi i contributi SCRIVI partecipa alla discussione Caratteri rimanenti: Scrivi qui il tuo commento invia voto data carica ...

Armi - droga e tratta di esseri umani : i business più remunerativi per le mafie : Non solo narcotraffico e contraffazione su scala mondiale. Tra i principali e più remunerativi business criminali per le mafie ci sono anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la tratta di essere umani...

