Anticipazioni Una Vita | la domestica Casilda rivela a Leonor che sono sorellastre

Anticipazioni - Una Vita : Ursula e Carmen tentano di uccidere Jaime con della droga : Nuovo appuntamento con Una Vita, la soap opera diretta da Aurora Guerra, protagonista del primo pomeriggio di Canale 5. Gli spoiler delle puntate di ottobre si soffermano su Ursula Dicenta, interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro. La vecchia istitutrice, infatti, diventera' la nuova dark lady di Acacias 38 in seguito alla morte di Cayetana Sotelo Ruz. Inoltre decidera' di architettare un piano per sbarazzarsi di suo marito Jaime grazie all'aiuto di Carmen.

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Pablo muore - vittima del "terremoto Ursula" : Nonostante le gravi ferite causate dal crollo, Pablo si sarebbe potuto salvare. Sfortunatamente al suo capezzale ha trovato solo la crudele Ursula.

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 14 e sabato 15 settembre 2018 : anticipazioni puntata 555 di Una VITA di venerdì 14 e sabato 15 settembre 2018: Felipe Alvarez Hermoso dice a Celia che la ama ancora e così i due si baciano. Fabiana trova una donna svenuta per strada e la conduce in soffitta, dove scopre che si chiama Carmen e che è alla ricerca di un lavoro; a quel punto la propone come domestica a Cayetana, che la ingaggia in prova. Dopo aver detto a Simon della morte di Elvira, Nemesio si reca da Arturo a ...

Una Vita Anticipazioni 14 settembre 2018 : Felipe e Celia si baciano! : Mentre si riaccende la passione tra Felipe e la sua ex moglie, Nemesio va a casa di Arturo per ricevere la sua ricompensa... Il colonnello ha mentito un'altra volta!

Una Vita Anticipazioni : URSULA cerca di uccidere JAIME ALDAY : A partire dalla prossima settimana, i telespettatori italiani della telenovela Una Vita faranno la conoscenza del gioielliere JAIME ALDAY (Carlos Olalla): come abbiamo già anticipato nei nostri post precedenti sull’argomento, URSULA Dicenta (Montserrat Alcoverro) scoprirà che l’uomo è il padre naturale della perfida Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) e – prima di rivelarle l’identità della figlioletta perduta – lo ...

Una Vita - Anticipazioni puntate dal 17 al 22 settembre 2018 : quanti imprevisti ad Acacias! : Le anticipazioni settimanali sulle puntate di Una Vita da lunedì 17 a sabato 22 settembre 2018 mostrano giorni non buoni per Ramon. Egli ha perso la fiducia nel figlio, troppe birbonate! Cayetana avrà una nuova domestica, appena arrivata ad Acacias, Fabiana è al corrente che la Sierra conosce molte novità in più di quelle dovute, Antonito bacerà Lolita, ma non sarà amore. Una Vita, anticipazioni settimanali Lunedì 17 settembre 2018: mentre ...

Anticipazioni Una Vita : i Palacios credono che Antonito sia morto : La bellissima e famosa telenovela "Una Vita" riesce sempre ad appassionare il pubblico con numerosi colpi di scena inaspettati. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset gli ultimi giorni del prossimo mese e ad inizio novembre 2018 un personaggio che da quando è approdato nello sceneggiato ha causato solo problemi alla sua famiglia inscenera' la sua morte. Stiamo parlando del primogenito di Lourdes e Ramon Palacios.

Una Vita Anticipazioni : ANTOÑITO non scappa da Acacias ma… : Tra fine ottobre e inizio novembre 2018, le puntate italiane di Una Vita verranno caratterizzate dall’innescarsi di un terremoto che devasterà l’intero quartiere di Acacias. Come abbiamo avuto occasione di anticipare nei nostri post precedenti sull’argomento, ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana) trarrà in salvo l’amata Lolita (Rebeca Alemany) ma tenterà subito dopo la fuga per non venire sfidato a duello da Arturo Valverde ...

Anticipazioni Una Vita trama puntate 17-22 settembre 2018 : Ursula incontra un uomo misterioso! : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 17 a sabato 22 settembre 2018: Teresa ucciderà Cayetana? Ursula ed il suo piano per distruggere la dark lady Anticipazioni Una Vita: Ursula incontra un ricco gioielliere e gli confessa di conoscere la figlia che lui ha abbandonato alla nascita! Teresa vuole farsi giustizia da sola! Arturo svela a Susana di aver assoldato Nemesio per ingannare Simon! Ed eccoci ad un nuovo appuntamento con le ...

Una Vita Anticipazioni 12 settembre 2018 : Celia prende le difese di Cayetana e litiga con Teresa : Celia è certa dell'innocenza di Cayetana. Per questo motivo cerca di convincere Teresa ma purtroppo finisce per litigare con l'amica.

Una Vita Anticipazioni : BLANCA ricatta sua madre URSULA - ecco perché : BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez), la protagonista della terza stagione di Una Vita, si farà conoscere fin da subito per il suo carattere forte e determinato: rinchiusa per anni in un manicomio dalla madre URSULA (Montserrat Alcoverro), la ragazza troverà in Samuel Alday (Juan Gareda), figlio del gioielliere Jaime (Carlos Olalla), il suo apparente salvatore. Se ci avete letto in precedenza, sapete già che BLANCA verrà introdotta nelle storyline in ...

Anticipazioni Una Vita : Simon Gayarre bacia l'ex religiosa Adela : Continua il consueto appuntamento con la bellissima soap opera spagnola "Una Vita" nata dalla penna dell'autrice Aurora Guerra. Arriva una sorprendente anticipazione riguardante gli episodi che andranno in onda su Canale 5 nel periodo autunnale, perché l'ex maggiordomo Simon Gayarre dimostrera' ancora una volta che la sua promessa sposa Elvira Valverde per lui è un lontano ricordo. In particolare il figlio illegittimo della famiglia Gayarre bacerà l'ex religiosa Adela.