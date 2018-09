Anthony Joshua | Wilder si allontana | l' avversario di aprile potrebbe essere Dillian Whyte

Anthony Joshua : 'Wilder vs Fury? Entrambi hanno bisogno di questo combattimento' : Dunque devo essere prudente perché questo è il livello mondiale della boxe, l'élite, il campionato del mondo di pugilato. Povetkin è un vero sfidante a questi livelli e sarà un bel combattimento. Non ...

Anthony Joshua - rissa sfiorata con Miller durante la conferenza del match contro Povetkin : Doveva essere la conferenza di presentazione del match, valido per il titolo mondiale dei pesi massimi [VIDEO] versione Super WBA, IBF, IBO e WBO che il prossimo 22 settembre, allo stadio di Wembley, vedra' combattere l'imbattuto campione Anthony Joshua e l'ex iridato Alexander Povetkin. Un incontro con la stampa che si è svolto a New York per celebrare un autentico colpaccio di Eddie Hearn. Il match di Wembley, infatti, verra' trasmesso in ...

Anthony Joshua vs Alexander Povetkin - ufficiale : il 22 settembre a Wembley : La speranza di tutti gli appassionati di boxe è quella di vedere almeno il prossimo anno [VIDEO] la sfida tra Anthony Joshua e Deontay Wilder per la riunificazione del titolo dei pesi massimi. Il nuovo 'combattimento del secolo' dovra' attendere, il prossimo 22 settembre infatti Joshua sara' grande protagonista allo stadio di Wembley, quando mettera' in palio i suoi titoli mondiali dei pesi massimi Super WBA, IBF, IBO e WBO contro Alexander ...

Boxe - Anthony Joshua svela i prossimi match : due incontri a Wembley. Super sfida a Wilder in primavera? Date e avversari : Tutti gli appassionati della Boxe stanno attendendo la Super sfida tra Anthony Joshua e Deontay Wilder, il già annunciato match del secolo che metterà in palio tutte le cinture iriDate dei pesi massimi e che ci consegnerà un unico e indiscusso Campione del Mondo della categoria regina. I due contendenti, tramite i propri manager, stanno cercando di trovare un accordo che però al momento sembra ancora molto lontano: entrambi i pugili vorrebbero ...