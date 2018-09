Android sarà sempre più intelligente | in test c’è la Driving Mode | ecco come funziona

Vincente il Huawei P20 con Android 9 Pie e EMUI 9 a brevissimo : quanto sarà più reattivo : Nessuna supposizione, Huawei P20 con Android 9 Pie e EMUI 9 a bordo è davvero ad un passo. Che il produttore stesse facendo del suo meglio per rendere disponibile l'aggiornamento nel più breve tempo possibile lo avevamo già evidenziato, grazie pure all'ultima mossa della certificazione Wi-Fi per l'update avvenuta pure per il Huawei Mate 10. Ora nuove conferme sul passo imminente provengono proprio dalla viva voce di @HuaweiMobile o sarebbe ...

Tutte le TV Philips dal 2016 saranno aggiornate ad Android TV Oreo : Philips aggiornerà Tutte le TV prodotto nel 2016, 2017 e 2018 con Android ad Android TV Oreo Tutte le TV Philips dal 2016 saranno aggiornate ad Android TV Oreo Philips ha annunciato l’arrivo di Android TV Oreo con un aggiornamento massivo che partirà da novembre 2018. Il bello è che il corposo update partirà dai […]

Tutte le TV Philips dal 2016 saranno aggiornate ad Android TV Oreo : Philips aggiornerà Tutte le TV prodotto nel 2016, 2017 e 2018 con Android ad Android TV Oreo Tutte le TV Philips dal 2016 saranno aggiornate ad Android TV Oreo Philips ha annunciato l’arrivo di Android TV Oreo con un aggiornamento massivo che partirà da novembre 2018. Il bello è che il corposo update partirà dai […]

Punkt MP02 con Android e connettività 4G sarà annunciato il 17 settembre : Il 17 settembre sarà lanciato Punkt MP02 e questo nuovo modello sarà basato su Android e potrà contare sulla tecnologia BlackBerry Secure L'articolo Punkt MP02 con Android e connettività 4G sarà annunciato il 17 settembre proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp per Android si aggiorna : da novembre foto e video vecchi saranno cancellati : Whatsapp sta per mutare pelle. La app di messaggistica più famosa del mondo è pronta ad introdurre un doppio cambiamento epocale per tutti i possessori di cellulari con sistema operativo Android. Dal 12 novembre, infatti, le copie di sicurezza non occuperanno più spazio su Google Drive. In più saranno cancellate tutte le foto ed i video più vecchi di un anno. La app di messaggistica sta per cambiare: addio ai file troppo datati La notizia è ...

Apple Music sarà integrato in Android Auto - test in corso : Apple Music si aggiorna alla versione 2.6.0 beta e include l'integrazione con Android Auto. Se i test privati procederanno senza intoppi, la novità potrebbe arrivare per tutti nelle prossime settimane: ecco il changelog completo. L'articolo Apple Music sarà integrato in Android Auto, test in corso proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp per Android - da novembre foto e video saranno eliminati : ecco come salvarli : Usate WhatsApp su uno smartphone con sistema operativo Android? Ci sono delle novità importanti per voi, che non potete assolutamente ignorare. Gli sviluppatori dell'app di messaggistica...

Android 9 Pie (Go Edition) arriverà in autunno e sarà ancora più leggero : sarà necessario attendere fino al prossimo autunno per vedere la versione Go di Android 9 Pie, che promette di essere ancora più leggera della versione precedente. L'articolo Android 9 Pie (Go Edition) arriverà in autunno e sarà ancora più leggero proviene da TuttoAndroid.

Palm Pepito - il terminale redivivo sarà uno degli Android più piccoli al mondo - : ... il ritorno promette di essere una sorpresa perché primi render e specifiche trapelate in rete anticipano uno degli smartphone più piccoli al mondo. Il nome Palm Pepito è quello in codice interno, ...

Fortnite arriverà su Android il 23 settembre? Di certo c’è che non sarà sul Play Store : Fortnite continua a macinare record su record: l’ultimo riguarda Epic Games, la software house che controlla il gioco, e l’incredibile cifra di un miliardo di dollari di incassi dagli acquisti in-app. Secondo un report di Superdata, sommando le vendite su console, pc e iPhone, il gioco che ha contribuito maggiormente al dilagare del genere battle royale ha totalizzato più di un miliardo di dollari, con ben 574 milioni di ore su Twich ...

Clamoroso : Fortnite per Android non sarà sul Play Store. E Samsung regalarebbe 15.000 V-Bucks con Galaxy Note 9 : Adesso è ufficiale: Fortnite per Android non sarà disponibile sul Google Play Store. La notizia ha del Clamoroso L'articolo Clamoroso: Fortnite per Android non sarà sul Play Store. E Samsung regalarebbe 15.000 V-Bucks con Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Google va oltre Android : sarà sostituito dal nuovo sistema operativo Fuchsia : Proprio nei giorni in cui Android è balzato agli onori della cronaca per la mega sanzione firmata Ue, Google spinge forte sull'acceleratore per guardare oltre il robottino. L'idea esiste già e si chiama Fuchsia, e nel giro di tre-cinque anni sostituirà Android per andare oltre gli smartphone: dal pc alla casa connessa. Sul progetto, però, ci sono diversi nodi da sciogliere...

Xiaomi Mi A2 è in arrivo e sarà un Android One : Xiaomi pubblica su Twitter un teaser che pur non avendo riferimenti ben precisi allude chiaramente al prossimo smartphone super atteso dai fan del marchio. Si tratta beninteso di Xiaomi Mi A2, dispositivo che sappiamo ora appartenga al programma Android One e che farà il suo esordio nel giro di una settimana, il 24 luglio. L'articolo Xiaomi Mi A2 è in arrivo e sarà un Android One proviene da TuttoAndroid.