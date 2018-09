blogo

: Andrea Agresti a Blogo: 'A Tale e quale ritrovo Panariello dopo avergli fatto due servizi… - Varych4 : Andrea Agresti a Blogo: 'A Tale e quale ritrovo Panariello dopo avergli fatto due servizi… - SerieTvserie : Andrea Agresti a Blogo: 'A Tale e quale ritrovo Panariello dopo avergli fatto due servizi contro a Le Iene' (VIDEO) - tvblogit : Andrea Agresti a Blogo: 'A Tale e quale ritrovo Panariello dopo avergli fatto due servizi… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Tra i concorrenti della nuova edizione dishow, al via stasera su Rai1 a partire dalle ore 21.25 (LIVE su), c'è anche. Per l'inviato de Le Iene (dove tornerà in onda regolarmente da gennaio) si tratta di un ritorno in un programma di Carlo Conti, avendo lavorato con lui in passato ad Aria fresca, I raccomandati e Fratelli di test.lo ha incontrato alla vigilia della prima puntata.Conti mi ha detto 'non sai cantare, non sai imitare, ma sei toscano, vieni ashow' (ride, Ndr). In realtà mi hanno cercato loro e io ho risposto 'perché no?'. Mi hanno chiesto di fare un provino, l'hovia Whatsapp, semplicemente perché ero a Milano per Le Iene. Evidentemente è andato benino e mi hanno proposto di essere tra i concorrenti. A quel punto è subentrata la difficoltà di abbandonare per due mesi la mia famiglia a Milano. Questo mi desta ...