“Ancora?” Caterina Balivo ‘esagerata’ Imbarazzo totale in diretta

(Di venerdì 14 settembre 2018) Ancora gaffe per. Lunedì scorso su Rai uno è partito ‘Vieni da me’, il nuovo programma condotto da. Quest’ultima dopo aver lasciato Detto Fatto, ha iniziato una nuova avventura televisiva. Il programma è un salotto televisivo a metà tra il talk e il one-woman-show che la conduttrice napoletana ha dimostrato di meritare portando “Detto Fatto” ai picchi di ascolti che, su Rai2, non si registravano da tempo. ”Vieni da me” si ispira al The Ellen DeGeneres Show, il celebre talk show americano che dal 2003 ad oggi ha vinto trentasei Daytime Emmy Awards e che mette in scena interviste con celebrità e persone del pubblico, monologhi comici della conduttrice ed esibizioni musicali. Coppie di personaggi famosi/non famosi si raccontano comodamente seduti su un divano in compagnia di. Le storie raccontate non sono concluse e ...