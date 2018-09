Anche Draghi tra i cattivi? : L'attesa per Draghi è stata animata da una mattinata un po' più convulsa, in cui la scena è stata occupata da dichiarazioni un po' ardite del Commissario Europeo all'Economia Pierre Moscovici, la ...

Le parole di Draghi e Moscovici e l'arte della proroga ( Anche per Genova). Di cosa parlare stasera a cena : Lo diciamo noi (che non votammo 5 stelle neppure per vedere com'era) che non si deve parlare a vanvera, neppure dal fronte leghista, di conti pubblici, manovre, persecuzione delle imprese, nazionalizzazioni punitive, ed è un conto. Lo dice Mario Draghi ed è un altro. Lo diciamo noi che con il bilanc

Il ministro Paolo Savona incontrerà il governatore della Bce Mario Draghi : “Dobbiamo essere pronti Anche in caso di uscita dall’Euro” : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, ha annunciato che incontrerà a breve il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Davanti alle commissione di Camera e Senato, il ministro ha dichiarato: "Dato che ero stato delegittimato dai media, ho cercato la legittimazione democratica, ed è per questo che finora non mi sono mosso. Dopo questa audizione vedrò Dragh. Dobbiamo essere pronti a ogni evento. In Banca d'Italia ho ...