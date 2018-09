Amnesty | Da un anno l' ambasciatore è tornato in Egitto | ma la verità su Regeni non

huffingtonpost

: #QualiPassiAvanti? Domani è l'anniversario del ritorno dell'ambasciatore italiano in #Egitto. Ma quali passi avant… - amnestyitalia : #QualiPassiAvanti? Domani è l'anniversario del ritorno dell'ambasciatore italiano in #Egitto. Ma quali passi avant… - amnestyitalia : Da esattamente un anno il silenzio sull'omicidio di #GiulioRegeni è ancora più assordante. @GiulioSiamoNoi - amnestyitalia : Negli #Usa solo nel 2016 sono morte oltre 38.000 persone a causa dell'accesso libero alle #armi da fuoco. Come se… -

(Di venerdì 14 settembre 2018)International è dal primo giorno al fianco della famiglia di Giulionella battaglia per scoprire la verità sulla brutale uccisione del giovane dottorando italiano, ritrovato senza vita il 3 febbraio del 2016. Trascorso undal ripristino delle relazioni diplomatiche fra Italia edsottolinea che nessun passo è stato fatto in avanti nella ricerca di verità e giustizia per:Oggi è il primo anniversario del ripristino di normali relazioni diplomatiche tra Italia edattraverso il ritorno dell'italiano al Cairo. La decisione era stata presa dal governo Gentiloni un mese prima, il 14 agosto 2017 (peraltro, quarto anniversario del massacro di piazza al Rabaa, il peggiore della storia recente egiziana: non esattamente una coincidenza opportuna), sulla base di una valutazione quanto meno inesatta e di ...