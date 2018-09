America | l’uragano Florence ripreso dallo spazio mentre tocca terra VIDEO

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 settembre 2018) Unmozzafiato registrato dalle telecamere esterne della Stazione spaziale internazionale (Iss) mostra l’uraganoche si abbatte sulla costa statunitense: le immagini, pubblicate dalla Nasa su YouTube, sono state riprese alle 13:41 (ora italiana), pochi minuti dopo che l’uragano avevatoin Carolina del Nord, vicino a Wrightsville Beach, con venti ad oltre 140 chilometri orari. “Il Centro nazionale uragani afferma chesi sta muovendo molto lentamente verso ovest”, riferisce la Nasa in una nota. Nelle prossime ore l’uragano dovrebbe spostarsi verso sud-ovest, aumentando il rischio di un anomalo innalzamento del livello del mare e di inondazioni nelle aree costiere e nelle città dell’entroin Nord e Sud Carolina. L’evento viene costantemente seguito anche dagli astronauti in orbita, che in queste ore ...