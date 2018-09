Altro che utilitarie | negli Stati Uniti Porsche si butta nel car sharing

Chef Rubio contro Tommaso Paradiso : "Non c'entriamo niente l'uno con l'Altro - uno ha il Rolex - io giro con la Punto" : "Che nesso avete trovato tra me e lui? Non c'entriamo niente l'uno con l'altro, uno ha il Rolex, io giro con la punto". Chef Rubio ha commentato così, ai microfoni di Radio 2, le dichiarazioni rilasciate da Tommaso Paradiso, leader dei TheGiornalisti. In particolare, ha risposto a quanto sostenuto dal cantante su Zingaretti: "Ha detto che Zingaretti è una speranza per la sinistra? 'Maddeche', serve una rivoluzione, bisogna ...

Renzi - Scanzi : “Dice che c’è un governo di ciAltroni? Sembra che faccia involontaria autocritica. Ha perso qualsiasi lucidità” : “Renzi ha detto che questo è un governo di cialtroni e che il vento del consenso cambia rapidamente? Lui che parla di cialtroni politici mi fa un po’ sorridere, perché mi dà la sensazione che faccia involontariamente autocritica”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta le recenti parole dell’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sul governo giallo-verde. E aggiunge: “Io spero per il ...

Altro che Florence : sara' il supertifone Mangkhut il vero flagello - in Asia - ma ne parlano in pochi : Si teme un disastro eccezionale nel sud-est Asiatico. In arrivo il supertifone Mangkhut di categoria 5. Filippine allertate. Un vero e proprio flagello della natura si abbatterà entro meno di 24...

US Open – Altro che Serena Williams! ‘Vero’ sessismo contro Vandeweghe e Barty : “non potete parlare - tocca agli uomini” : Dopo il caso Sernea Williams, fa discutere un Altro episodio di sessismo agli US Open: a Vandeweghe e Barty, campionesse di doppio, è stato negato il discorso di ringraziamento per far iniziare la finale maschile Gli US Open sono un torneo… sessista? È questa la domanda che diversi fan del tennis di tutto il mondo si sono posti negli ultimi giorni. È iniziato tutto con il clamoroso caso della sfuriata di Serena Williams, punita con ...

Perché Scampia è anche Altro : intervista a Giuseppe Fontanella - direttore artistico dello Scampia Music Fest : ... lo Scampia Short Film Competition è strettamente legato al luogo dove abbiamo scelto di organizzare il Festival: ci interessava scovare differenze e analogie tra le varie periferie del mondo, ...

Sebastien Frey : "Ronaldo? Il Fenomeno era Ronie - Altro che CR7..." : Seba Frey: se giocasse ancora, in che porta si metterebbe per Inter-Parma? «Coi nerazzurri ho passato momenti bellissimi, anche se complicati. Il Parma? Anni stupendi, lì ho dimostrato di essere un ...

Huawei punzecchia Apple : Mate 20 e 20 Pro saranno la vera rivoluzione - Altro che i nuovi iPhone : Con un tweet Huawei si compiace della mancata rivoluzione apportata da Apple e pregusta il grande successo che avranno Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro L'articolo Huawei punzecchia Apple: Mate 20 e 20 Pro saranno la vera rivoluzione, altro che i nuovi iPhone proviene da TuttoAndroid.

Scuola - ‘Altro che propaganda Salvini e promesse Bussetti - ecco cosa serve davvero’ : Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, si è scagliato contro la propaganda di governo del vicepremier Matteo Salvini e contro le promesse del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. Secondo il leader di Sinistra Italiana, la Scuola pubblica italiana ha bisogno sopratutto di banchi, sedie, lavagne, docenti e personale Ata e non delle telecamere antidroga o dei messaggi propagandistici del leader della Lega ...

Obbligo vaccinale - mamma di bimba immunodepressa : “Questo governo schizofrenico non fa Altro che togliere serenità” : Roberta Amatelli, mamma di una bimba immunodepressa, commenta l’operato del governo in tema vaccinazioni ai microfoni di Open Day su Radio Cusano campus. “In questi giorni ho sentito di tutto e alcune delle tante soluzioni proposte denotano tanta ignoranza in materia –ha dichiarato Amatelli-. La possibilità di inserire bambini come Viola in classi composte esclusivamente da immunodepressi è assurda, il virus non se ne sta lì buono buono ad ...

Diciotti - bagarre al Senato. Lega : “Altro che scheletrini - buone condizioni sulla nave”. E il Pd insorge : bagarre al Senato dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul caso Diciotti. A scatenarla le parole del capogruppo leghista Massimiliano Romeo: “scheletrini che scappano dalla guerra? Una farsa”, ha provocato il senatore salviniano. Veementi le proteste dei senatori dem, tra tutti Davide Faraone e il capogruppo Andrea Marcucci. Ma Romeo ha continuato: “Pura fantasia l’ipotesi che il ...

Sex toys da uomo - Altro che bambole gonfiabili. La realtà virtuale vi lascerà a bocca aperta : C’erano una volta le bambole gonfiabili. A tal proposito mi viene in mente una scena film L’aereo più pazzo del mondo, dove non c’era proprio una “femmina” ma un pilota automatico (se volete ridere riguardate la scena). Difficilmente oggi si acquistano quei surrogati buffi perché anche in questo settore si sono verificati cambiamenti significativi. Facciamo un passettino indietro: negli anni 50, in Germania, fu messa in ...

Istruzioni per "l'impresa". L'economia? Altro che scienza esatta : Firenze, 11 settembre 2018 - Che l'economia sia matematica è tutto da dimostrare. Forse più semplicemente non è solo così; più che una scienza esatta è una possibilità e un grande motore accanto ad altri che influiscono la storia, ma non è l'unico a generarla. Simone Tani e Giorgio Nardone, autori di 'Psicoeconomia', agile volume ...

SALVADOR ALLENDE - CHI ERA IL PRESIDENTE DEL CILE MORTO NEL GOLPE/ L'Altro 11 settembre di Pinochet : SALVADOR ALLENDE, chi era il PRESIDENTE del CILE MORTO nel GOLPE. 45 anni fa, l'11 settembre del 1973, il colpo di Stato di Pinochet, dittatura durata fino al 1990(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 16:34:00 GMT)

Nuoto - Altro che addio : Federica Pellegrini svela il suo futuro! : Federica Pellegrini ha deciso di continuare a “scivolare” sull’acqua anche per i prossimi anni, la nuotatrice non si ritira “Comincia ad essere adesso ciò che tu vuoi essere domani. (William James) E io ho scelto di scivolare…“. Federica Pellegrini, attraverso un post su Instagram, ha annunciato di fatto la prosecuzione della sua carriera da nuotatrice. Dopo qualche dubbio, la Pellegrini ha deciso di ...