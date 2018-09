Alla ricerca del Big Bang | il CERN e Oracle rinnovano la loro partnership di ricerca e

LIVE Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : Riccardo Filippelli Alla ricerca di medaglia e carta olimpica nello skeet : Buongiorno e benvenuti alla diretta LIVE di OASport dei Mondiali di Tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud oggi è in palio l’ultimo titolo della rassegna, quello dello skeet senior maschile, che assegna anche le ultime quattro carte olimpiche dellala manifestazione. Trai sei finalisti c’è un italiano. Sarà una giornata molto importante per l’Italia: Riccardo Filippelli ha concluso al terzo posto le eliminatorie e punta ad ...

W L'Italia è il Quarto Grado della politica Alla ricerca di una propria identità : ...

Astronomia : BUFFALO Alla ricerca delle galassie più antiche - ecco il nuovo progetto di Hubble [GALLERY] : 1/5 Credit: NASA, ESA, A. Koekemoer, M. Jauzac, C. Steinhardt, and the BUFFALO ...

Perugia - anche Sharper fra i progetti italiani della Notte Europea dei Ricercatori sostenuti dAlla Commissione Europea : ... Napoli, Nuoro, Palermo, Pavia, Perugia e Trieste, con un programma biennale per raccontare la passione, le scoperte e le sfide dei Ricercatori attraverso più di 600 attività tra mostre, spettacoli,...

La Notte Europea dei Ricercatori in Italia : ecco i 9 progetti italiani sostenuti dAlla Commissione Europea : Il 28 settembre 2018 si svolgerà in tutta Europa la nuova edizione della Notte Europea dei Ricercatori e l’Italia è il paese nel quale l’iniziativa ha la dimensione più diffusa e varia che fa incontrare nelle strade, nelle piazze e nei siti del patrimonio culturale, nelle università e nei laboratori dei principali istituti di ricerca migliaia di Ricercatori e centinaia di migliaia di persone di ogni età. La Notte dei Ricercatori in Italia è ...

Alla ricerca del Big Bang : Cern e Oracle rinnovano la partnership in R S : Per questo siamo davvero felici di rinnovare la nostra partnership con Cern openlab e speriamo di lavorare insieme per sviluppare tecnologie ancora più potenti, che faranno avanzare sia la scienza ...

Ricerca : i tagli Alla sanità fortemente correlati Alla recrudescenza del morbillo : Le recenti tendenze mostrano che la causa principale dell’epidemia di morbillo, che colpisce diversi paesi europei, è la diminuzione della copertura vaccinale, che può essere attribuita principalmente alla diffusione di teorie antiscientifiche. Tuttavia, non ne è l’unica causa. Una nuova Ricerca condotta dagli studiosi della Bocconi Veronica Toffolutti, Alessia Melegaro e David Stuckler con Martin McKee (London School of Hygiene and ...

JIMMY LAFAVE/ "Peace Town" : Alla ricerca della città degli uomini buoni : Un disco postumo, su doppio cd, celebra il grande artista americano JIMMY LAFAVE, da poco scomparso. Tra Dylan e Woody Guthrie, il grande cuore dell'America. PAOLO VITES(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 06:34:00 GMT)VENT'ANNI SENZA LUCIO BATTISTI/ L'anniversario della morteLETTURE/ “Beautiful Music” di Michael Zadoorian: la musica che salva la vita

Breakthrough Listen : l’intelligenza artificiale studia i Fast Radio Burst - Alla ricerca di vita extraterrestre : E’ nato nell’ambito del progetto Seti (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), il programma Breakthrough Listen: descritto sull’Astrophysical Journal, e coordinato da Andrew Siemion (direttore del Seti), è in grado di analizzare i segnali Radio prodotti dalle grandi esplosioni alla ricerca di anomalie che potrebbero avere un’origine artificiale. I ricercatori hanno utilizzato l’intelligenza artificiale per ...

Portogallo-Italia 0-0 LIVE - Nations League : la squadra di Mancini Alla ricerca del successo : Portogallo-Italia – All’Estadio Da Luz di Lisbona il Portogallo ospita l’Italia di Mancini nella seconda giornata di Nations League. Partita molto importante per gli azzurri, l’obiettivo è conquistare la prima vittoria della competizione dopo il pareggio all’esordio contro la Polonia. FORMAZIONI UFFICIALI Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; Pizzi, Ruben Neves, William Carvalho; ...

Europa - 100 miliardi Alla ricerca per creare lavoro - e innovazione - : «La Commissione Ue ha proposto di passare da 77 a 100 miliardi gli stanziamenti nel nuovo bilancio 2021-2027 per la ricerca, l'innovazione e la scienza perché questa è la priorità per creare nuovi posti di lavoro perché senza innovazione non si può

Alla ricerca di una soluzione per la spazzatura spaziale : ... CC BY-SA 3.0 IGO , Fu uno dei primi esempi di una visione pubblica dello spazio come di un paesaggio che dovrebbe essere tenuto pulito, dice Lisa Rand, storica della scienza di Filadelfia, in ...

Crozza torna sul Nove con un personaggio inedito : “Ciao a tutti - sono Danilo Toninelli. Siamo Alla ricerca di nuove mangiatoie” : Venerdì 28 settembre torna, sul Nove, Fratelli di Crozza. Il comico geNovese vestirà i panni, tra gli altri, del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. La scorsa stagione il programma ha incassato una media di 1,2 milioni di telespettatori e uno share record del 5,7%. Video Discovery Italia L'articolo Crozza torna sul Nove con un personaggio inedito: “Ciao a tutti, sono Danilo Toninelli. Siamo alla ricerca di nuove mangiatoie” ...

Sport e solidarietà : Parte dAlla Valle il 'Cammino per la ricerca' di Ale Sabelli : E' patrocinata dal Comune di Aosta l'iniziativa 'Walk for research' , lett. Cammino per la ricerca, , una marcia di ultra-distanza nella quale l'atleta di cricket Alessandro Ronald Sabelli percorrerà ...