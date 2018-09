Alessandro Greco | scoppia la protesta social | «Scellerata scelta» il pubblico reclama

Alessandro Greco/ L'appello alla Rai : "Non fatevelo scappare" (Maurizio Costanzo Show - replica) : Alessandro Greco, il conduttore sta scatenando il totonomi per il programma L'Eredità. Era diventato popolare alla fine degli anni novanta. (Maurizio Costanzo Show, replica)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 23:13:00 GMT)

Alessandro Greco / Il conduttore scatena il totonomi per L'Eredità (Maurizio Costanzo Show - replica) : Alessandro Greco, il conduttore sta scatenando il totonomi per il programma L'Eredità. Era diventato popolare alla fine degli anni novanta. (Maurizio Costanzo Show, replica)(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 09:34:00 GMT)

Furore/ Anticipazioni e ospiti 24 luglio : Alessandro Greco torna con lo speciale 20 anni (replica) : Furore torna in tv con lo speciale per i 20 anni con al timone Alessandro Greco, Gigi e Ross e tanti ospiti vip. Chi sarà in studio per prendersi a colpi di note e di canzoni da indovinare?(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 12:12:00 GMT)

Rai - Alessandro Greco fatto fuori da Zero e Lode? Lo sfogo : 'Per forza - io...' : Con il suo show Zero e Lode Alessandro Greco aveva raccolto un ottimo successo, eppure in Rai hanno deciso di allontanarlo, lasciando sconcertati i suoi numerosi fan. Il programma non è stato ...

Alessandro Greco parla dopo la cancellazione di Zero e Lode : ecco cosa ha confessato : FUNWEEK.IT - Il pubblico ancora non si capacita della scelta di allontanare Alessandro Greco dalla Rai dopo il buonissimo successo di Zero e Lode, programma che non è stato riconfermato ai palinsesti ...

Alessandro Greco dopo Zero e Lode parla del suo futuro in Rai : Zero e Lode, Alessandro Greco: “Mi ritengo un uomo libero” I palinsesti Rai sono stati presentati e il malcontento serpeggia tra molti telespettatori che, a partire da settembre, vedranno una Rai decisamente diversa. Marco Liorni non darà più il benvenuto a La vita in diretta dopo ben sette anni di onorata conduzione. Al suo posto Tiberio Timperi condurrà la nuova edizione del salotto pomeridiano di Rai1 al fianco di Francesca ...

Una Voce per Padre Pio 2018 : Alessandro Greco fatto fuori pure dallo speciale benefico. Conduce Tiberio Timperi : Tiberio Timperi Alessandro Greco perde anche Una Voce per Padre Pio. Dopo la chiusura di Zero e Lode, il conduttore tarantino deve rinunciare anche all’evento benefico di Rai1 che l’aveva visto protagonista nelle ultime due edizioni. Il programma, giunto alla diciannovesima stagione, andrà in onda lunedì 9 luglio retrocesso in seconda serata. A condurre, dal sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia di Pietrelcina (BN), terra natale ...

Alessandro Greco ancora escluso in Rai : al suo posto Tiberio Timperi : Tiberio Timperi strappa uno show al collega Alessandro Greco Non c’è pace per Alessandro Greco. Il conduttore del defunto Zero e Lode non è stato riconfermato per la prossima stagione televisiva nella fascia post-prandiale di Rai1. Al suo posto tornerà Caterina Balivo con un nuovo programma dal titolo Vieni da me. L’ex timoniere di Furore, però come riporta il sito Davidemaggio.it, oltre a perdere l’appuntamento con il game show vede ...