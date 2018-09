ALDROVANDI | IL QUESTORE | CON IL TASER SAREBBE ANCORA VIVO Il legale della

La madre di ALDROVANDI replica al questore : "Il taser andava usato contro i poliziotti" : "Il taser avrebbe dovuto essere utilizzato contro i poliziotti", che hanno "ucciso un ragazzo continuando a pestarlo, schiacciarlo e a dargli calci nella testa quando era già stato immobilizzato e stava chiedendo aiuto". Questa la dura replica di Patrizia Moretti alle parole dell'ex questore di Ferrara Antonio Sbordone, che in un'intervista al Resto del Carlino aveva sostenuto che "se ci fosse stato il taser " suo figlio, Federico ...

