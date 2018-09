huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Alcuni chiarimenti sugli effetti reali delle pensioni gialloverdi - ANDREAZANETTIN : RT @HuffPostItalia: Alcuni chiarimenti sugli effetti reali delle pensioni gialloverdi - HuffPostItalia : Alcuni chiarimenti sugli effetti reali delle pensioni gialloverdi - GuglielmaAV : #ddlpillon alcuni chiarimenti molto pratici -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Nella telenoveladi rito gialloverde è in corso una nuova puntata: il vicepremier Matteo Salvini (immortalato nella copertina di Time, con un'effige che ricorda quella di Henry Landru) ha precisato che, a formare quota 100, interverrebbe un'età minima di 62 anni, mentre per usufruire del canale di accesso alla pensione sulla base dell'anzianità di servizio, a prescindere dall'età anagrafica, sarebbero sufficienti 41,5 anni. Non è chiaro se, in tale caso, resterebbe o meno un tetto per i periodi di contribuzione figurativa (si è parlato di 2 o 3 anni e basta). Degli oneri occorrenti, deglisulla sostenibilità del sistemastico, del numero e della tipologia dei soggetti che trarrebbero beneficio e di quelli che invece pagherebbero il conto (piuttosto salato) si è scritto a iosa in questi giorni, tanto ...